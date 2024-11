エッジの効いた個性的なデザイン！ソニー・クリエイティブプロダクツ「レトロパラダイス」

ソニー・クリエイティブプロダクツは、オンラインストア『MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)』において、1970〜80年代にかけて自社のオリジナル雑貨として、全国のバラエティショップの店頭を彩ったレトロキャラクターたちの新商品を、期間限定で販売します。

ソニー・クリエイティブプロダクツ「レトロパラダイス」

販売期間:2024年11月14日(木) 12:00 〜 2024年12月27日(金) 12:00

■「レトロパラダイス」企画

「レトロパラダイス」とは、1970年代から80年代にソニー・クリエイティブプロダクツが自社で開発したイラストやキャラクターを現代に新商品としてよみがえらせる新企画です。

パステルカラーの可愛らしいグッズが市場の中心だった時代に、ソニー・クリエイティブプロダクツから発売された商品群は、エッジの効いた個性的なデザインやキャラクターで女子高校生や女子大学生を中心に強く支持されました。

当時「ファンシーグッズ」と呼ばれたおしゃれなイラストやキャラクターたちは、流行の発信地だった全国のバラエティショップの店頭を彩りました。

