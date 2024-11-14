¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¡¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡¦¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤È¤â¤Ë²÷¾¡¡ªÌó1Ê¬È¾¤ËµÚ¤Ö¥í¥ó¥°¥é¥êー¤â
"¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢"¤È¤·¤Æ¤Î½é¿Ø¡¦·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Ç¡¢12Æü¡¢½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿Ê¡Åç¡¦¾¾ËÜ¥Ú¥¢¤Ï¡¢14Æü¤Î2²óÀï¤âÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Ïº³ãÄ®½Ð¿È¡¦»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¤Î¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤â¡¢¤Ê¤¬～¤¤¥é¥êー¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¾¡Íø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ¤Î2»î¹çÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢Ê¡Åç¡¦¾¾ËÜ¤Î¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡£
ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤ÎÄ¹¤¤¡¢¼ÂÎÏ¼ÔÆ±»Î¤Î2¿Í¡£
»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¡¢Âè1¥²ー¥à¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥²ー¥à¤Ç¡Ö¥Ñ¥ïー¡×¤ò¸«¤»¤¿¾¾ËÜ¡¢Âè2¥²ー¥à¤Ï¤¦¤Þ¤¯Á°¤ËÍî¤È¤¹¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ú¥¢¤Ç2¾¡ÌÜ¡£
·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡£
¾¾ËÜËãÍ¤Áª¼ê
¡Ö¼«Ê¬¤¬´Å¤¤µå¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤¿¥é¥êー¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤«¤é¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¤Ã¤È¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¼¡Æ°¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢È¬Ïº³ãÄ®½Ð¿È¡¦»ÖÅÄÁª¼ê¤¬¾¾»³Áª¼ê¤ÈÁÈ¤à¡¢¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡£
1¥²ー¥àÌÜ¤ò¤È¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿2¥²ー¥àÌÜ¤Ç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤Î²æËýÈæ¤Ù¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¾ù¤é¤º¡¢¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥é¥êー¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥êー¤¬50²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»ÖÅÄ¤ÎÏ¢Â³¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁê¼ê¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½1Ê¬È¾¡¢¼Â¤Ë94²ó¤ËµÚ¤ÖÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡£
»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê
¡Ö¸ÞÎØ¸å¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤ÇÆñ¤·¤¤Ãæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£²ó¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤â¿ÈÂÎ¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÌÀÆü¤â¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¼èºà KKT·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë