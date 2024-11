【PlayStation Plus 11月の国内向けゲームカタログ】11月19日~ 配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、有料サービス「PlayStation Plus エクストラおよびプレミアム」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」における11月の国内向けタイトルを公開した。利用可能となるのは11月19日より。

11月に追加されるタイトルは「龍が如く 維新! 極」、「グランド・セフト・オートV」、「ダイイングライト2ステイ ヒューマン」、「Overcooked! オーバークック王国のフルコース」など登場。

クラシックカタログでは「元祖みんなでスペランカー」、PlayStation VR2ゲームでは「Synapse」が登場予定。

龍が如く 維新! 極

グランド・セフト・オートV

ダイイングライト2 ステイ ヒューマン

Overcooked! オーバークック王国のフルコース

元祖みんなでスペランカー(PlayStation 3)

Synapse(PS5)

その他ゲームカタログ(エクストラおよびプレミアムプランが対象)

• MotoGP 24 (PS5/PS4)

• The Sims 4 Island Living(PS4)※2

• デジモンサヴァイブ(PS4)

• Stick Fight: Tザ・ゲーム(PS4)

• Clash: Artifacts of Chaos(PS5/PS4)

• Killer Frequency(PS5/PS4)

• ハングリー シャーク ワールド(PS4)

• Chivalry 2(PS5/PS4)

※2 追加コンテンツのみ。ゲーム本編「The Sims 4」が必要です。

