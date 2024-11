TWICE、ニューミニアルバム「STRATEGY」コンセプトフォトを公開…ナチュラルな魅力

TWICEがナチュラルな魅力が目を引くコンセプトフォトを公開した。TWICEは12月6日、14thミニアルバム「STRATEGY」とタイトル曲「Strategy(feat.Megan Thee Stallion)」をリリースする。所属事務所のJYPエンターテインメントは本日(14日)0時、公式SNSを通じてニューミニアルバムのコンセプトフォトを初公開し、カムバックの期待を高めた。

集合コンセプトフォトの中で9人のメンバーは、道路でフォトジェニックなポーズをとり、余裕のある姿を見せた。ビビッドなカラーでアクセントを加えたキッチュなスタイリングは、ハツラツとして愛らしい魅力を引き出し、メンバーたちの表情が、気楽でナチュラルな雰囲気を作り上げた。個人コンセプトフォトでは、ナヨン、ジョンヨン、ミナがスタイリッシュでクールな雰囲気で目を引き、モモ、サナ、ジヒョは真っ白な雲が浮かぶ青空を背景に幻想的なビジュアルを披露した。エネルギーを与えるダヒョンとチェヨンの明るい笑顔と、花を持った末っ子ツウィの美貌が世界中のファンの心を掴んだ。タイトル曲「Strategy(feat. Megan Thee Stallion)」は、「グラミー賞」「アメリカン・ミュージック・アワード」「ビルボード・ミュージック・アワード」など、アメリカの音楽授賞式を席巻した有名ラッパーのミーガン・ジー・スタリオンがフィーチャリングに参加し、TWICEと特別なシナジー(相乗効果)を生み出した。10月、ミーガン・ジー・スタリオンの「Mamushi」のリミックスバージョンのフィーチャリングに続き、2度目のコラボレーションとなる彼女たちが新たに見せる音楽的ケミストリー(相手との相性)に注目が集まる。TWICEはカムバックを控え、様々なプロモーションを展開している。21日(以下、現地時間)には、K-POPアーティストとして初めて「Amazon Music Live」に出演。23日〜24日には、米・ロサンゼルスにあるCOMPLEX、12月4日〜12日にはソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区THE HYUNDAI SEOUL 5階のEPIC SEOULでニューアルバムの発売記念ポップアップストアを開催する。彼女たちは2025年4月、京畿道(キョンギド)高陽(コヤン)総合運動場で開かれるイギリスのバンドであるコールドプレイ(Coldplay)の訪韓公演「Music Of The Spheres World Tour - delivered by DHL」にスペシャルゲストとして参加する。今年7月に日本の神奈川・日産スタジアムを最後に盛況裏に終了した5度目のワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'」を通じて、各地の超大型スタジアムで公演を開き、韓国国内外の音楽ファンを魅了した“スタジアムアーティスト”TWICEと、時代を一世風靡した世界的なロックバンドコールドプレイの出会いに期待が高まっている。TWICEは来月6日午後2時(米国東部時間基準0時)にニューミニアルバム「STRATEGY」及びタイトル曲「Strategy(feat. Megan Thee Stallion)」を正式リリースする。