2023年に引き続き、2024年も日本にやってきて、イベントも含め精力的にライブを行った台湾の3人組ロックバンドがSorry Youth(拍謝少年)だ。彼らは現在、台湾で最も注目を集めるオルタナティヴロックバンドなのだそう。「台湾のインディーズシーンを牽引する存在だそうですね?」と尋ねると、「そんなことはないです」とメンバーたちは照れていたが、台湾を代表する大型フェス<MEGAPORT FESTIVAL (大港開唱)>のメインステージに立ったほか、約6,000人規模の会場でワンマンライブを成功させた実績を考えれば、それは謙遜というものだろう。



▲ウェニ(Weni / 維尼:G) ▲ウェニ(Weni / 維尼:G)



▲ジャンジャン(Giang Giang / 薑薑:B) ▲ジャンジャン(Giang Giang / 薑薑:B)



▲チュンハン(Chung-Han / 宗翰:Dr) ▲チュンハン(Chung-Han / 宗翰:Dr)



■4thアルバム『Noise Apartment』



2024年6月12日(水)配信開始

配信リンク:https://bfan.link/noise-apartment

01. Intro

02. 噪音公寓 / 騒音アパート

03. 我佇驚惶中騎車 / 不安の中にバイクを駆ける

04. 共身軀完全放予去 / 共に身を捨てる feat.鄭宜農

05. 踅神夢 / 白昼夢

06. 袂赴啊 / 遅かった feat.曹雅雯

07. 我閣有偌濟時間 / まだ時間はどれくらいある

08. 愛是啥貨 / 愛とは何か

09. 世界第一戇 / 世界一バカ feat.謝銘祐

この夏、リリースした4thアルバム『Noise Apartment (噪音公寓)』は複数のゲストシンガーを迎えつつ、エレクトロやトリップホップも取り入れ、音楽性の成熟をアピールした意欲作だったが、10月16日に東京・新代田FEVER(拍謝少年 Sorry Youth JAPAN TOUR 2024「Noise Apartment」)で観たライブでは過去曲も交えていたせいか、ロックバンドとして逞しい姿も見せつけた。ソリッドなバンドサウンドを聴きながら、個人的には90sエモをちょっと思い出す瞬間も。シークレットゲストに迎えた台湾の人気シンガー、オリビア・ツァオ(曹雅雯)とともにエモーショナルに盛り上げた『Noise Apartment』収録のオリビアとのデュエットナンバー「遅かった ft. 曹雅雯(袂赴啊)」は、この日のハイライトのひとつだったと言えるだろう。その翌日、Sorry Youthの3人に『Noise Apartment』のことはもちろんだが、バンドのバックラウンドや台湾のインディーズシーンのことなど、いろいろ話を聞かせてもらった。ちなみに彼らは台湾の標準語である中国語ではなく、台湾に元々住んでいた人々が話していた台湾語で歌うことを自分たちのアイデンティティとしているという。◆ ◆ ◆──東京・新代田FEVER公演を見せていただきました。情熱的で、とても素晴らしいライブでした。全員:ありがとうございます。──サプライズ的なオリビア・ツァオさんの登場にはびっくりしましたが、オリビアさんはたまたま日本に滞在していたんですか?ウェニ(G, Vo):今回のジャパンツアーの計画を、たまたまオリビアさんに話したら、「1曲歌わせてもらえるなら、観光を兼ねて一緒に日本に行きたい」と言ってくれたんです。そして、今回の共演が実現しました。──でも、オリビアさんのギャラって高いんじゃないですか(笑)?全員:ははは。──いや、ジョークですから真面目に答えていただかなくても大丈夫です(笑)。ジャンジャン(B, Vo):でも、私達の間には友情がありますから。チュンハン(Dr, Vo):オリビアさんは日本のライブハウスでパフォーマンスしたことがないから、すごく貴重な経験になると考えたんだと思います。──新代田FEVERでは、Cody Lee(李)、大阪SOCORE FACTORYではドミコ。ともに友達関係にある日本のバンドとの共演でした。ウェニ:2組ともライブで共演したことをきっかけに仲良くなりました。2023年、私達が大阪でライブしたとき、たまたま大阪にいたドミコの長谷川啓太(Dr)さんが打ち上げに顔を出してくれて、一緒に飲んだんです。今年、ドミコが台湾でワンマンライブをやった時は、差し入れを持って挨拶しに行き、2人を連れて、私達が一番好きな羊鍋を食べに行ったり。Cody Lee(李)とも彼らが台湾に来るたび、ライブを観に行ったり、差し入れを持って行ったりしています。──Cody Lee(李)、ドミコも含め、多くの日本のバンドが台湾にライブをしに行っていますが、今、台湾で一番人気のある日本のバンドは誰ですか?ジャンジャン:チケットが売れるという意味では絶対、ONE OK ROCKです。ウィニ:台湾でよく行くラーメン屋さんの店長が、ワンオクのTAKA (Vo)さんのお父さんと友達らしいです。──森進一さんと?ウィニ:ええ。だから、その店長さんはTAKAさんのお父さんが演歌歌手であることも、TAKAさんの弟のHiroさんがMY FIRST STORTというバンドをやっていることを知っているんです。──ところで、Sorry Youth(拍謝少年)のライブを観たとき、3人全員がボーカルを取っているのがとてもユニークだと思いました。リードボーカリストがいるバンドが多いと思うのですが、Sorry Youthはバンドを始めた時からそういうスタイルだったんですか?ウィニ:最初、Sorry Youthはインストバンドだったんです。その後、曲を作り続ける中で歌も入れることになったのですが、3人それぞれに考え方や想像したことがあるから、だったら自分が書いた歌詞は、自分で歌ったほうがいいということで、全員が歌うようになりました。──歌詞はどんなふうに書いているんですか?ジャンジャン:まず誰か一人がベースになる歌詞を書いて、そこにそれぞれに自分の考えていることを加えていきます。──インストバンドからスタートしたのは、インストバンドをやりたかったからなんですか? それとも歌うことに自信がなかったから、とりあえずインストバンドから始めたんですか?ウィニ:最初は3人とも演奏技術がそんなになかったから、演奏に集中しないといけないと考えていました。だから、歌うことは後回しにしたんです。チュンハン:もうひとつ理由があります。バンドを始めたとき、ポストロックが流行っていたことも大きかったと思います。──なるほど。高校の同級生だったジャンジャンさんとチュンハンさんが台北の大学でウェニさんと出会って、Sorry Youthを始めたそうですが、3人はどんなところで意気投合したんでしょうか。音楽の趣味ですか、それとも人間性ですか?ジャンジャン:両方だと思います。チュンハン:実はジャンジャンと私がメンバーを募集しているところにウェニが応募してきたんです。最初はお互いに好きな音楽を紹介しあいながら、ひたすら曲を作っていたので、遊びに行くことも含め、それ以外に一緒に過ごすことはなかったのですが、お互いのオススメのライブを観にいったりするうちにお互いの性格もわかってきて、段々仲良くなっていきました。──3人が共通して好きな音楽と言うと?ウェニ:ポストロックとかポストパンクとか。1990年代は、たくさんガレージロックとグランジロックを聴いていました。バンドで言ったら、スマッシング・パンプキンズとか、ウィルコとか、ナショナルとか、ストロークスとか、そういうバンドですね。──3人がどんなキャラクターなのかも教えてください。それぞれにどんなキャラクターなのか、お互いのことを紹介していただけないでしょうか?ジャンジャン:難しい質問です(笑)。チュンハン:ウェニはけっこう一本気な人です。音楽しかやったことがないんですよ。大学卒業後もギター教室の先生をはじめ、音楽関連の仕事だけやってきました。ただ、社会に出たことがないから、ちょっと社会性に欠けるところがあります。それはウェニの欠点かもしれません(笑)。お酒を飲むと、大騒ぎすることがあって、そんな時は我々二人がウェニを止めなきゃならないんです。ジャンジャン:チュンハンの言うとおりだと思います。──ジャンジャンさんはどんな人ですか?ウェニ:クリエイティヴがすごく好きな人です。音楽だけではないんですよ。今はフルタイムのミュージシャンなので、音楽に専念していますけど、文学や料理の才能も持っているんです。チュンハン:ジャンジャンとは高校からの付き合いなので、簡単には説明できないほど、いろいろな彼の姿を見てきました。だから、申し訳ないのですが、一言でこんな人だと言うことはできません。──ウェニさんはさっき「社会性に欠ける」と欠点を指摘されましたが、ジャンジャンさんの欠点を言っておかなくもいいですか(笑)?ウェニ:いえ、社会性に欠けていることが欠点だとは思ってませんから大丈夫です(笑)。──最後にチュンハンさんのことを紹介してください。ウェニ:ドラマーであることがすごく似合ってると思います。スティックさえあれば、どんなところでもビートを作り出せるんです。性格は3人の中で一番穏やか。だからこそ、演奏の基礎となるリズムをキープできるんだと思います。ジャンジャン:穏やかなところは、おうし座ならではですね。でも、こだわりも持っていて、譲らないところは絶対に譲らない。それは良いところでもあるし、悪いところでもあるかもしれないです。◆インタビュー【2】へ──さて、Sorry Youthは台湾のインディーズシーンを牽引する存在だそうですが、台湾のインディーズシーンは現在どんな状況なんでしょうか?ジャンジャン:コロナ禍以降、とても盛んになりました。インディの音楽を聴いていない人はいないんじゃないかというくらい、みんな聴いています。私はインディの音楽を聴きながら育ってきましたが、まさかこんな日が来るとは思ってもいなかったです。インディーズシーンのアーティストもスタッフも、いま、すごく将来を感じていると思います。──Sorry Youthのようにインディーズのバンドでもがんばれば、音楽活動だけで生活できるわけですね。ジャンジャン:そうです。この数年で変わったのは、リスナー達がインディーズバンドのライブは楽しいと気づいたことです。ライブをするときにカラオケを使うことが多いメジャー歌手との、一番の違いはそこだと思います。多くの人がやっとそこに気づいてくれてよかったです。チュンハン:インディーズとメジャーの境界線も今では曖昧になってきました。インディーズはマイナーというイメージがありましたけど、今、台湾ではメジャーよりもむしろインディーズのほうが注目されています。──じゃあ、メジャーレーベルと契約するインディーズバンドもいるんですか?ウェニ:いないことはないのですが、そこまで多くはないです。なぜならインディーズバンドはみんな、自分のことは自分でコントロールしたいと考えているからです。たとえば、2024年の<フジロック・フェスティバル>に出演したNo Party For Cao Dongも、「絶対メジャーレーベルとは契約しない」と言っていました。チュンハン:CDがすごく売れる時代は、メジャーレーベルの力を借りる必要があったかもしれないですけど、今、インディーズバンドの収入の一番大きな部分はライブなので、メジャーレーベルの力はそこまでおよばないと思います。──なるほど。そういう状況なのですね。さて、ここからは一番新しい4枚目のアルバム『Noise Apartment (噪音公寓)』について聞かせてほしいのですが、『Noise Apartment』はSorry Youthのキャリアにおいてどんな作品になったという手応えがありますか?ウェニ:バンドを始めた当初は、曲ができるたびに興奮していました。そこから1曲1曲、曲作りを重ねていくうちに、“もしかしたらいつかアルバムを出せるかもしれない”とわくわくして。その後、本当にアルバムを出せるようになりましたが、アルバムを4枚も出せるなんて、考えたことはなかったです。前作『Bad Times, Good Times (歹勢好勢)』は初めてフルタイムのミュージシャンとして出したアルバムなのですが、その後も私たちはフルタイムのミュージシャンを続けています。そういう意味で、『Noise Apartment』は自分自身を肯定するアルバムだと考えています。──アルバムを作るにあたっては、どんなテーマがありましたか?ウェニ:『Noise Apartment』は、このバンドを始めてから5年間、3人で一緒に生活したアパートの名前でもあるんです。あの頃、お互いに好きな音楽を交換しあい、サブカルの文化をシェアしながら、1枚目のアルバム『Seafood (海口味)』を作りました。今回、何年かぶりに練習スタジオで多くの時間を3人で過ごしながら『Noise Apartment』を作ったんです。それもあって、最初の5年間、自分たちに影響を与えた音楽の要素を残しながら作ったアルバムであると思います。──いただいた資料にも「ロマンティックでバカバカしい青春時代を記念するために」という文章がありましたが、エレクトロやトリップホップの要素も取り入れながら、バンドとして成熟している一方で、「バカバカしい青春時代を記念する」──つまりバンドの原点に立ち返ろうとしているところがおもしろいと思いました。ウェニ:20年音楽を続けてきて、いろいろな技術を身につけてきたからこそ、最も根本的なものは残したかったんです。やはり自分たちの原点は、3人で暮らしたアパートだと思っています。だから、あらゆることを試した上で最後、自分たちの一番いい部分を残したんです。──現在のスキルでバンドを始めた頃のピュアな情熱を再現した、みたいなことですか?ウェニ:今回、アルバムを作っている最中、頭の中で“ロックンロールは帰ってくるぞ”と思っていました。だから、ロックンロールが好きなんだという気持ちを曲にすれば、絶対いろいろな人が好きになってくれるはずだと思ったんです。台湾の人たちは、みんなで何かをすることが好きだから。そんな民族性も今回のアルバムには表れていると思います。──表題曲の「騒音アパート (噪音公寓)」で“自分の音を探しに行こう 自分なりの音を見つけよう”と歌っていますが、20年間バンドやってきて、それは見つかりましたか?ウェニ:いえ、それはずっと探し続けないといけないものだと思っています。──あともうひとつ。ラストナンバーの「世界一バカ ft. 謝銘祐(世界第一戇)」で、“僕らは世界一バカだ 僕らは世界一バカな兄弟だ”と歌ってますが、自分たちが世界一バカな兄弟だと思うのはどんな時ですか?ウェニ:楽器を含め、重たい機材を運ぶ時です(笑)。チュンハン:そんなふうに苦労したにもかかわらず、お客さんから反応をもらえなかった時です。ジャンジャン:でも、それは必ずしも悪いことではないと思います。なぜなら、苦労が報われる時はいつか来るからです。──ジャンジャンさんは、どんな時、自分たちは世界一バカな兄弟だと思いますか?ジャンジャン:ウェニがバカをやって、自分が笑っている時とか、お酒を飲み過ぎた時とか、バカだなと思います。でも、それは楽しい時間でもあるんです。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──今回のアルバムの推し曲を1曲ずつ教えてください。ジャンジャン:イーノン・チェン(鄭宜農)さんとコラボした「共に身を捨てる ft. 鄭宜農(共身軀完全放予去)」です。Sorry Youthが初めてエレクトロサウンドを試した曲なんですね。この曲で歌っているのは、愛という感情に決まった形はないということ。この曲のMVには日本語訳詞を付けたので、YouTubeでぜひ見てほしいです。チュンハン:私は「白昼夢(踅神夢)」です。──淡々とした演奏と熱い歌声のコントラストに加え、ダンサブルなドラムプレイが聴きどころだと思います。チュンハン:「踅神夢」という台湾語のタイトルは、私たち3人が作った造語で、実は存在しない言葉なんです。この曲を作ったきっかけは、とある台湾のドキュメンタリーに感銘を受けたことでした。ギャンブルにはまっている父親に代わって、苦労しながら家を支えている母親の姿を描いているのですが、海を見たことがない彼女を、息子である監督が最後、海に連れていってあげる。“朝7時の区間車に乗って、海岸へ連れて行く”という歌詞は、そのドキュメンタリーからのインスピレーションです。──最後にウェニさん、お願いします。ウェニ:「不安の中にバイクを駆ける(我佇驚惶中騎車)」です。若者が未知の世界に一歩踏み出す時の不安と期待が入り混じる心境を書きました。誰にとっても、そういう時期は必ずあるはずですから、バイクに乗らない人でも共感してもらえると思います。この曲のサウンドもすごく気に入っています。いま、アイドルズをはじめ、海外ではポストパンクが盛り上がっていますよね。ポストパンクが好きな人は、言葉がわからなくてもまずはこのサウンドを楽しんでみてください。どんなことを歌っているのか、きっと伝わると思います。──ジャンジャンさんがさっき言っていた「共に身を捨てる ft. 鄭宜農(共身軀完全放予去)」のMVは、センセーショナルな映像にちょっとびっくりしました。ジャンジャン:あれはMVを監督したシュー・イェンジー(許智彥)のアイデアだったんです。彼は台湾で何本も映画を撮っているんですけど、Sorry Youthの4人目のメンバーと言える存在です。彼が出してきたアイデアを、全員が気に入ったので、MVを撮りました。曲の内容を映像で見事に表現していると思います。──最後にSorry Youthの目標や夢を聞かせてください。ジャンジャン:2024年は本当にいろいろなことに挑戦してきました。クラウドファンディングでアルバムを作りましたし、8月には台北流行音楽センター(キャパシティ約6000人)で、Sorry Youthとしてこれまでで一番動員数の多いワンマンライブもやりました。そのワンマンライブでは照明や映像にもかなり力を入れたんです。今回のジャパンツアーも実は1年前から準備を進めてきました。だから、今一番楽しみにしているのは、12月に1ヵ月、休暇を取ることなんです(笑)。もちろん、2025年もいろいろな計画を立てていますが、その前にしっかりと英気を養いたいと思っています。──Sorry Youthが考えるバンドの成功とは、どんなことでしょうか?ウェニ:メンバー全員がやりたいと思うことをやることです。ジャンジャン:そうだと思います。一緒にやりたいことがあって、継続的に音楽を作り続けることが成功だと思っています。チュンハン:そのためには自分たちが本当に好きだと思える曲を、まずは作らないといけない。なぜなら、その曲はその後ずっと演奏し続けるからです。1枚目のアルバムの曲を、私たちはもう10年以上演奏し続けています。それは自分たちが本当に好きだと思える曲を作ったからです。それはこれからも変わらないと思います。──たとえば、アメリカやヨーロッパをツアーしたいとは思いませんか?ウェニ:以前、カナダにいる友人に誘われて、一度カナダの音楽イベントに参加したことがあります。3人ともアメリカの音楽を聴きながら育ったので、もちろん行きたい気持ちもあるんです。実現するに時間は掛りそうですが、いつか絶対に行きたいと思っています。──日本では海外進出を考えて、英語で歌うバンドが少なからずいますが、アメリカを含め、英語圏の国で活動できるようになったとき、みなさんが英語で歌う可能性はありますか?ウェニ:英訳した歌詞を読んでもらうとか、MVに載せるとか、そういうことはすると思いますが、英語で歌うことはないでしょうね。──それは台湾語で歌うことがSorry Youthの大事なアイデンティティだからということですね?ウェニ:それももちろんありますが、なぜ台湾語で歌うのかというと、独特のリズムがあるからという理由もあります。台湾語は話すだけでもメロディーのようになるんです。それを他の言葉に代えてしまったら、Sorry Youthの音楽は成り立たないと思っています。取材・文◎山口智男撮影◎TOYO◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る