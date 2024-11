モンブランは、2024年11月16日(土)から12月25日(水)の期間、対象のモンブランブティックにて税込み30,000円以上購入の方に、モンブラン オリジナル ステッカーセットをプレゼントするハッピーホリデーキャペーンを開催。

モンブラン「2024 ハッピーホリデーキャンペーン」

モンブランは、2024年11月16日(土)から12月25日(水)の期間、対象のモンブランブティックにて税込み30,000円以上購入の方に、モンブラン オリジナル ステッカーセットをプレゼントするハッピーホリデーキャペーンを開催します。

書くことを通じて、モンブランが冬の魔法を解き放ちます。

モンブラン山の暖かく居心地の良い山小屋を舞台にしたこのキャンペーンでは、ペンと紙が出会い、イマジネーションが現実世界とシームレスに融合する瞬間を体現しています。

書く、という行為によって、希望、夢、そして幸福への願いが形になり始め、最後には心からの意味深い表現が最も大切な人たちと共有される特別な瞬間が訪れます。

贈られる人の笑顔を思い浮かべながら、厳選されたギフトセレクションとして、ドイツのハンブルクで作られる上質な筆記具、イタリア フィレンツェの自社工房で生み出されるレザーアイテム、スイスの工房で丁寧に組み立てられる時計やデジタル製品に至るまで、豊富なラインナップの中からあなたらしさを伝える唯一無二のギフトをお選びください。

ポストカードとしても使える、愛らしい動物モチーフが印象的なモンブラン オリジナル ステッカーセット

【対象店舗】

モンブラン 銀座本店、銀座三越店、阪急メンズ東京店、日本橋三越本店、日本橋高島屋店、伊勢丹新宿店、小田急新宿店、名古屋松坂屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、京都高島屋店、阪急メンズ大阪店、大阪高島屋店、岩田屋本店、大丸札幌店

仙台三越店、新潟伊勢丹店、大丸東京店、西武渋谷店、名古屋栄三越店、ジェイアール京都伊勢丹店、あべのハルカス近鉄本店、広島三越店

モンブラン公式オンラインブティック

※高島屋の「高」は「はしご高」が正式表記です。

モンブランの上質なアイテム

自身へのギフトとしてもおすすめです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナル ステッカーセットをプレゼント!モンブラン「2024 ハッピーホリデーキャンペーン」 appeared first on Dtimes.