狭い設置場所でもすっきり収まる！ハイセンスジャパン「2タイプの容量から選べる全自動洗濯機」

ハイセンスジャパンは、一人暮らしから二人暮らし向けに、強力な洗浄力で狭い設置場所でもすっきり収まる、コンパクト設計の全自動洗濯機を2つの容量(6.0kg、5.5kg)で2024年11月中旬より発売します。

ハイセンスジャパン「全自動洗濯機」

■商品特徴

【頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力】

(1)立体シャワー水流

水を滝のように勢いよく、落下させるタテ水流と洗濯槽の回転によるヨコ水流が組み合わさり、立体的な水流を生み出し、衣類をしっかりと洗い上げます。

(2)独自形状パルセーター

独自設計のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻きのような水流を起こし衣類を舞いあげるので、絡まり抑えてしっかり洗浄します。

(3)ステンレス槽

洗濯板のような独自の凹凸形状で設計されている丈夫なステンレス槽は、様々なタイプの汚れに効果があります。

さらに、槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。

※槽洗浄:市販の塩素系漂白剤や洗濯槽クリーナーを使い、洗濯槽のカビ予防や汚れを落とします。

※槽乾燥:カビなどの繁殖を抑制するため、洗濯槽の乾燥を行います。

(風乾燥30分を使います。)

【使いやすい便利機能満載】

(1)充実した洗濯コース

衣類の種類や汚れの程度に応じて多彩な洗濯コースを選べます。

自分流コースは好みに合わせ、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を記憶することができます。

(2)簡単な予約機能

洗濯終了時間を1時間単位、最大24時間で予約。

洗濯が開始されると洗剤が投入され、設定した洗濯コースを予約した時間までに終わらせます。

生活スタイルに合わせて洗濯を完了でき、毎日の洗濯をラクにする便利機能です。

(3)洗剤投入ケース

洗濯開始後、洗剤と水をまぜながら「泡状」にして投入。

衣類に優しく、素早く洗剤を浸透させます。

(4)大容量の糸くずフィルター

大容量の糸くずフィルターで効率的に糸くずを収集してくれるので、洗濯物がきれいに仕上がり、日々のお手入れも簡単です。

【シンプルで洗練されたデザイン】

(1)使いやすい操作パネル

終了までの残時間や予約タイマー時間が大きく見やすいデジタル表示つきのシンプルな操作パネル。

(2)コンパクトスリムボディ

狭い設置場所でもすっきり収まる、本体のボティ幅約500mmに抑えたコンパクト設計。

(3)ローダウン設計

前面の高さが低く、洗濯槽を浅く設計されているので、ラクな姿勢で洗濯物を取り出せます。

