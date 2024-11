地球と未来に寄り添うラム「フロール・デ・カーニャ」と5つ星ホテル「デュシタニ京都」がタッグ！SDGsメニューフェア

アイデイ商事が輸入総代理店を務める、サスティナブルな生産方法にこだわる極上のラム酒「Flor de Cana 」と、京都のラグジュアリーホテル「デュシタニ京都」がタッグを組んだSDGsメニューフェアが、2024年9月25日(水)から2024年10月31日(木)までの期間に開催されました。

SDGsメニューフェア

◆廃棄される材料を再利用したカクテル「Leftover Martini」が好評

フェアでは、デュシタニ京都の地下1階にあるバー「Den Kyoto」にて、エスプレッソの残さを漬け込んだフロール・デ・カーニャを使用した「Leftover Martini」など、持続可能な材料を活かしたカクテルが提供され、持続可能な未来に関心を持つお客様から特に好評。

「Leftover Martini」は、エスプレッソの豊かな香りとフロール・デ・カーニャの深みが絶妙に調和した一杯で、来店者から「サスティナブルな取り組みがカクテルとしても楽しめる」という声が多く寄せられました。

SDGsフェアで提供されたサスティナブルカクテル

◆サスティナブルな取り組みが広がるホテル文化

デュシタニ京都では、野菜やお茶などの料飲施設で提供する食材を栽培する独自の畑を運営しており、そこで生ごみを堆肥化して再利用を行ったり、木製のカードキー、アルミ缶入りのミネラルウォーター、再生プラスチックを使用した歯ブラシやコーム、紙パッケージの歯みがき粉を使用するなど、随所に環境へ配慮した取り組みを実践しています。

今回のフェアは、そんなデュシタニ京都のSDGsへの取り組みとも深く結びついていました。

廃棄を減らすレシピ構成、ナチュラルエイジドラムの提供、そして「デュシタニ京都のサスティナブルな取り組み」が来店者の関心を引き、サスティナブルなホテル文化が話題となりました。

デュシタニ京都が行うサスティナブルな取り組み

SDGsフェア終了後も、デュシタニ京都「Den Kyoto」では、フロール・デ・カーニャを使用したラムカクテルが引き続き提供されます。

京都の美とタイの伝統が融合した特別な空間で地球環境に想いを馳せながら、プレミアムなエイジドラムとカクテルを堪能できます。

【デュシタニ京都】

世界19カ国で合計300以上のホテルを運営しているタイの大手デュシット・インターナショナルが、世界遺産である西本願寺の門前町エリアに2023年9月にオープンしたラグジュアリーホテル。

日本の繊細な伝統文化とデュシタニの祖国であるタイの優雅なホスピタリティを織り交ぜた最高のおもてなしを提供しています。

美しく居心地の良い客室はもちろんのこと、タイの伝統料理や色彩豊かな和食の醍醐味を味わえる彩り豊かな3種のレストランとティーサロン、隠れ家のようなバー、心とからだの充足を感じる「デバラナウェルネス」、京都の神髄に触れるエクスペリエンス・プログラムなど、「お客様にふさわしいすべて(Everything You deserve.)」を提供する独自のサービスで、旅行地としての京都の魅力のみならず、心と五感のフルネスを体験し、訪れるお客様にとって静かなオアシスとなるような施設づくりを心掛けています。

2024年7月には、ミシュランガイドが選ぶ「特に優れたエクスペリエンスを提供する」宿泊施設として、タイ発祥のホテルブランドとして唯一「ミシュランキー」を獲得しています。

デュシタニ京都公式サイト: https://www.dusit.com/dusitthani-kyoto/ja/

デュシタニ京都

●Den Kyoto

バーの名前である「Den」は隠れ家を意味し、その名の通り都会の喧騒を離れた特別な場所として、訪れるゲストに贅沢な時間を届けます。

ワイン貯蔵庫を思わせる落ち着いたデザインは、クールさと柔らかな曲線が調和した独自の美的センスを持ち、モダンでありながら温かみのある雰囲気を作り出しています。

京都とタイのエッセンスを織り交ぜたオリジナルカクテルやモクテルが豊富に揃っており、そのユニークさが「Den Kyoto」の特徴です。

ソムリエがそれぞれの好みに合った一杯を提供し、落ち着いた空間でゆったりとリラックスできる贅沢な時間を楽しめます。

Den Kyoto

【フロール・デ・カーニャ】

「Flor de Cana」はスペイン語で「サトウキビの花」を意味します。

1890年以来、創業者一族によって生産されるラム酒は、ニカラグアで最も活発な火山であるサンクリストバルの麓にある蒸留所にて100%再生可能エネルギーで蒸留され、人工成分やいかなる種類の添加物も使用せずにバーボン樽で自然熟成されます。

これまでに200以上の国際的な賞を受け、世界最大の酒類コンペティションである「International Wine & Spirits Competition」にて2017年に「Global Rum Producer of the Year」、スペインで開催された国際ラム会議が開催するコンクールで世界最高のラム蒸留所に選ばれるなど、世界中で高い評価を得ています。

Flor de Cana

SDGsに積極的に取り組んでおり、公正な取引による持続可能な社会を実現するために「フェアトレード認証」、脱炭素社会を目指すために「カーボンニュートラル認証」を取得。

この2つの認証を取得している唯一のスピリッツメーカーでもあります。

また、非常に厳しい規定をクリアしないと取得することができない「コーシャ認定」も取得しています。

年間5万本の植樹を行いこれまでに100万本を達成、発酵過程で発生する二酸化炭素を回収し再利用するなど持続可能な生産の実践を評され、2020年「Green Awards」にて「Sustainability Award」を受賞しました。

