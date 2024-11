サンタクロースと愛犬の記念撮影も！with Dogsホテル フォレストヒルズ那須

「with Dogs(ウィズ ドッグス) ホテル フォレストヒルズ那須」に12月20日(金)なんと!!フィンランドのサンタクロース村から本物のサンタクロースがワンちゃんにプレゼントをもってやって来ます。

with Dogsホテル フォレストヒルズ那須

「with Dogs(ウィズ ドッグス) ホテル フォレストヒルズ那須」に12月20日(金)なんと!!フィンランドのサンタクロース村から本物のサンタクロースがワンちゃんにプレゼントをもって、はるばるやって来る!!

サンタクロースと愛犬の共演を、プロカメラマンによる無料記念撮影を実施します。

楽しい、うれしいを詰め込んだ限定の本物のサンタさんとの撮影付き宿泊プランも用意。

沢山遊んだ後にワンちゃんと温泉に浸り疲れを取り、おいしい夕食を食べていつもとは違う時間・体験を過ごせます。

※ご宿泊していなくても組限定で撮影会に参加いただけます

◆クリスマスイベント名

「フィンランドの森から本物のサンタクロースがワンちゃんにプレゼントを持ってやってくる!」12月20日

◆イベント内容

・フィンランドの森から本物のサンタクロースからワンちゃんへ良い子の証明書

・サンタクロースからワンちゃんへささやかなクリスマスプレゼント

・クリスマスツリーの前で、プロカメラマンによる記念撮影(1カット)

◆本物のサンタクロースがやってくるおおよその時間に合わせて集合

・参加可能組数

ゲスト参加者様:10組限定

ご宿泊のお客様:15組限定

*サンタさんが滞在できるお時間に限りがあるため組数限定とさせていただいています。

開催時間:12:00〜13:00

受付時間:11時半〜11時50分まで

受付場所:ホテル フォレストヒルズ那須 フロント

※時間厳守 完全予約制

予約はwith Dogs clubにて事前エントリーお願いします。

開催場所:ドッグパーク フォレストヒルズ那須

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙1880

◆サンタクロースからのプレゼントや撮影に関する予約・エントリー方法

<無料ゲスト参加 エントリー方法>

with Dogs club(ウィズドッグスクラブ)の公式LINEから事前エントリー制

LINE公式アカウントID @withdogsclub

電話: 0287-74-6559

Mail: info@dogsclub.jp

<サンタクロースに会えるご宿泊プラン予約方法>

下記の公式HPから予約。

プランURL: https://reserve.489ban.net/client/forest-hills/0/detail/972075

プラン受付は、12月18日までとなります。

クリスマスリーの下で、サンタクロースと愛犬と一緒にプロカメラマンにより、最高の思い出が作れます!またワンちゃんにはサンタクロースからささやかなプレゼントが!!

楽しんだ後は、クリスマスイルミネーションの中を散歩したり、ドッグランで遊んだり、スタンプラリーなどで遊べます。

◆サンタクロースからのプレゼントや撮影に関する予約・お問い合わせ先◆

with Dogs club(ウィズドッグスクラブ)

(平日:9:00〜16:00)

