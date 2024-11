ラストランまでカウントダウン！立山トンネルトロリーバス

「立山黒部アルペンルート」の室堂と大観峰を結ぶ日本最後の「立山トンネルトロリーバス」は、2024年11月30日(土)に最終運行を迎えます。

立山トンネルトロリーバス

見た目は「バス」でも実は「電車」の仲間というユニークなトロリーバスは多くの人に愛され、1996年の運行開始からの累計乗車人数は約1,990万人(11月10日時点)に上ります。

【立山トンネルトロリーバス・これまでの軌跡】

現在日本で唯一運行しているトロリーバス「立山トンネルトロリーバス」が11月30日(土)にラストランを迎えることを記念し、2024年6月1日(土)からはラストランカードの配布の他、バックヤードツアー等のイベントやメッセージボードの設置、記念グルメ及びグッズの販売等様々な企画を実施してきました。

すでに実施した事前応募制のイベントはいずれも定員を大幅に超える応募があり、特に最終便乗車の募集については定員200名のところ5倍近い数の応募がありました。

【SNSタイアップ企画 #ありがとうトロバス】

XやInstagramでは #ありがとうトロバス をつけてトロリーバスへの思いを投稿してもらう企画も実施中です。

公式アカウントでは運転士や駅員の思いも発信しています。

【今後の予定】

11月25日(月)〜11月29日(金) トロバスラストウィーク・メモリアル撮影会

11月30日(土) ラストラン(室堂15:00発)※事前応募制、受付終了

立山トンネル内を運行する様子(2)

イベント実施の様子(バックヤードツアー)

【立山黒部アルペンルートWEBきっぷについて】

事前に乗車券が購入できるWEBきっぷでは、(1) 運賃がお得になる「トロきっぷ」(11/5〜11/29利用分)、(2) トロリーバス・ラストデイ専用の「トロバスラストデイきっぷ」(11/30利用分のみ)の2種類を扇沢出発に限定し販売中です。

※商品ごとに販売区間・料金・予約の締切日等が異なるため注意事項を必ず確認してください。

※11/30の最終便(室堂15:00発)は事前応募制での運行のため当選者以外の方はご乗車いただけません。

(受付終了)

(1) 「トロきっぷ」について

https://www.alpen-route.com/_wp/information/106157

(2) 「トロバスラストデイきっぷ」について

https://www.alpen-route.com/_wp/information/107166

