ふるさと納税で弘前ねぷたの魅力を発信！弘前ねぷたまつり

弘前ねぷたまつり

青森県弘前市では、四季ごとに開催される4つのまつりがあり、その1つである「弘前ねぷたまつり」の魅力をPRするため、2024年11月1日から2024年12月31日までに弘前市ふるさと納税の「弘前4大まつり応援コース」に寄附した方で希望する方に、「弘前ねぷたまつり」で実際に運行したねぷたから切り取ったねぷた絵が送られます。

〈弘前ねぷたまつりとは〉

三国志や水滸伝などの武者絵を題材とした大小約80台の勇壮華麗なねぷたが、城下町弘前を練り歩く夏まつりです。

由来は諸説ありますが、忙しい夏の農作業の妨げとなる眠気や怠け心などを流す、「眠り流し」という農民行事から生まれ、ねぷたの語源も、この「眠り流し」から「ねむたながし」「ねむた」「ねぷた」と転訛したのではないかと言われており、1980年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。

■対象となる方

2024年11月1日(金)〜12月31日(火)に「弘前4大まつり応援コース」へ1万円以上寄附した方の中で、寄附完了後に弘前市役所広聴広報課ふるさと魅力発信係の代表メールアドレスへ希望する旨の連絡をした方。

■申込み方法

(1)2024年11月1日(金)〜12月31日(火)に「弘前4大まつり応援コース」を選び、寄附をする。

(2)寄附完了後に、以下のメールアドレスへ「寄附者氏名」、「住所」、「ねぷた絵送付を希望する」を記載しメールを送る。

【メールアドレス】 furusato@city.hirosaki.lg.jp (弘前市役所広聴広報課ふるさと魅力発信係)

※「ふるさとチョイス」からのお申込みの場合は、申込時のアンケートフォームにより、希望の有無の選択が可能であるため、メールでの連絡は不要です。

(3)2025年2月頃に、希望するねぷた絵や送付先の確認のための通知を発送します。

(4)2025年3月頃に、希望された方にねぷた絵を送付します。

■ねぷた絵の種類について

ねぷた絵の種類については、弘前市ホームページを確認してください。

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/seido/furusato-neputa.html

■その他注意事項

・当選の発表は、ねぷた絵の発送をもって代えさせていただきます。

・希望するねぷた絵に多数応募があった場合は、抽選により決定させていただきます。

あらかじめご了承の上ご応募ください。

・数に限りがありますが、抽選で外れた方にお希望以外の絵を送付させていただく場合があります。

・ねぷた絵は実際にまつりで運行された山車から切り取ったものです。

雨による色落ちや運行中に破れた箇所がある場合もあります。

・水で濡れたり強くこすったりすると、色落ちする場合がありますのでご注意ください。

・ねぷた絵は各団体のご厚意いより提供いただくものであり、ねぷた絵師が一つひとつ心を込めて描きあげたものです。

額絵 ※青柳ねぷた愛好会(約)縦47センチ×横116センチ

前燈籠 ※弘前市役所ねぷた実行委員会(約)縦88センチ×横96センチ

見送り絵 ※茂森新町ねぷた同好会(約)縦67センチ×横35センチ

袖絵 ※新寺町ねぷた愛好会(約)縦398センチ×横194センチ

鏡絵 ※堅田ネプタ愛好会(約)354センチ×横415センチ

