¸¤¤Î¤·¤Ä¤±¡ØÂÔ¤Æ¡Ù¤Ï¶µ¤¨¤ë¤Ù¤¡©¶µ¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤äÃí°ÕÅÀ¤ò¥É¥Ã¥°¥È¥ìー¥Êー¤¬²òÀâ
ÂÔ¤Æ¤È¤Ï¡©
¤Þ¤º¿Í¤¬¸¤¤Ë¶µ¤¨¤ë¡ÚÂÔ¤Æ¡Û¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡ÚÂÔ¤Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Û¤È¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¶²¤é¤¯¡¢ÂÔ¤Æ¤È»Ø¼¨¤·¤Æ〝°¦¸¤¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤ì¤ÐÂÔ¤Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë〟¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÚÂÔ¤Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Û¤È¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
〝ËÜÅö¤ËÂÔ¤Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë〟¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï〝¿´¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ〟¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÔ¤Æ¤ò»Ø¼¨¤·¤¿°ÌÃÖ¤«¤éÆ°¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡Ø¤è¤·¡¢¤â¤¦¹¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¡Ù¤Î¹ç¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÔ¤Æ¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¡¢¿Í¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤¤»þ´ÖÂÔ¤¿¤»¤Æ¤ß¤Æ¤â¡Ø¤è¤·¡Ù¤Î¹ç¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂÔ¤Æ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë³§¤µ¤ó¡¢°¦¸¤¤¬ÂÔ¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿ÈÂÎ¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤È¤â¿ÈÂÎ¤¬¾®¹ï¤ß¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎ½Å¤¬Á°¤Ë³Ý¤«¤ê¡¢º£¤Ë¤âÆ°¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤¬¸¤¤ËÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë»þ¤Ï¡¢¿ÍÂ¦¤¬¼çÆ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸¤¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡¢ÂÔ¤Æ¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ÉÁ´¤Æ»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿ÍÂ¦¤Ë¼çÆ³¸¢¤¬¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¡Ø¤´¤Ï¤ó¤Î»þÂÔ¤Æ¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï²Ä°¥ÁÛ¡Ù¡Ø¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤ÏÀ¸ÍýÅª¤ÊÍßµá¤Ê¤Î¤Ë¡¢²æËý¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤ÆµÔÂÔ¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÂ¦¤Î¥¨¥´¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
ÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¿Í¤Ë¤â¸¤¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÔ¤Æ¤Ï¸¤¤Î¿´¤ÈÂÎ¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÔ¤Æ¡Û¤¬½ÐÍè¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ëµ¯¤³¤ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»É·ã¤ä¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤¤»Ò¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÔ¤Æ¤Ï¸¤¤Î¾×Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Íßµá¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤´¤Ï¤ó¤ÎºÅÂ¥ËÊ¤¨¤äÁá¿©¤¤¤Ê¤É¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¬¸µ¡¹»ý¤Ä¹ÔÆ°¤Î·¿(ËÊ¤¨¤¿¤ê嚙¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê)¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¡¢ÂÔ¤Æ¤ÎÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤Ï¡ÚÂÔ¤Æ¡Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤ËÈæ¤Ù°µÅÝÅª¤Ë»ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤ÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶µ¤¨Êý¤ä»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÂÔ¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤½Ð¤·¡¢°¦¸¤¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤è¤êÎÉ¤¤´Ø·¸¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë〝Àµ¤·¤¤ÂÔ¤Æ¤Î¶µ¤¨Êý〟¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÔ¤Æ¡Û¤ÎÀµ¤·¤¤¶µ¤¨Êý¶µ¤¨»Ï¤á¤ÏÆÃ¤Ë¡ª¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥êー¥É¤òÉÕ¤±¤ÆÎý½¬¤¹¤ë
ÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë»þ¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡£
¸¤¤Î¤·¤Ä¤±¤Ï³Ú´ï¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò¶µ¤¨¤ëÌ¾¥³ー¥Á¤Ï¶µ¤¨¤ëºÝ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿»Ø¤Î»È¤¤Êý¤ä»ÑÀª¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Àµ¤·¤¤Æ°¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ°¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë³Ú´ï¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ËÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤¤â¤³¤ì¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï〝¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹〟
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Æ°¤¯¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÂÔ¤Æ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë〝Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï°ã¤¦Æ°¤〟¤ò¿È¤ËÃå¤±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥êー¥É¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥µー¥¯¥ë¤ÎÃæ¤Ê¤É
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»ß¤á¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¼ºÇÔ¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂÔ¤Æ¤Î´Ö¤ÏÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢Ë«¤á¤Ê¤¤
ÂÔ¤Æ¤ÏÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë°Ù¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÂÔ¤Æ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Îý½¬¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë«¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤Î´Ö¤Ï¤°¤Ã¤È²æËý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÔ¤Æ¤Î〝¤ª¤ï¤ê〟¤ò°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤È°Õ¼±¤¹¤ë
ÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë»þ¡¢〝¤É¤¦½ª¤ï¤ë¤«〟¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¥±ー¥¹¤Ï¡¢½ª¤ï¤êÊý¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ú¿ÈÂÎ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¤ª¤ï¤ê¡Û¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÍÂ¦¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤È½ÃÇ´ð½à¤Ç¤Ï¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¸¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂÔ¤Æ¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÂÔ¤Æ¤ò½ª¤ï¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡£
¡ØÂÔ¤Æ¤Ç¼è¤ê´º¤¨¤º»ß¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©¤Ç¤âÆ°¤¤¿¤¤¤È¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡Ù¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ø¤¢¤ì¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù¤È¿Í¤¬ÁÛÄê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤êÁá¤¯¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë»þ¤Ï〝½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¹ç¿Þ〟¤â¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ø¼¨¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¿´¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê£³ÉÃ¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¿ô¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤âÂÔ¤Æ¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ø¤è¤·¡ª¡Ù¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Î¹ç¿Þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÊ¬¤«¤ë¡ÚÂÔ¤Æ¤ò¤ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¹ç¿Þ¡Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¡¢ÀèÆÉ¤ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤Ï¸ÀÍÕ¤è¤ê¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤è¤·¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤¬Æ±¤¸¤À¤È¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÀèÆÉ¤ß¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ç¡Ø¤è¤·¡ª¤ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡©¡Ù¤È´ª°ã¤¤¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤È¤á
ÂÔ¤Æ¤Ï¿ÍÂ¦¤¬¸¤¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ø¼¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÀµ¤·¤¯¹Ô¤¨¤Ð¸¤¤È¿Í¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´Ö°ã¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢嚙¤ß¤äºÅÂ¥ËÊ¤¨¤Ê¤É¡¢¸¤¤È¿Í¤Î´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¸¤¤ËÂÔ¤Æ¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼«Í³¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÀ§Èó³§¤µ¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ì´ÓÀ¤Ë·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç°¦¸¤¤Ë¥ëー¥ë¤òµá¤á¤ë¤«¡¢¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤«Àþ°ú¤¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£