2年ぶりに帰ってきた「アイドル陸上大会」KNTVにて2025年1月6日より日本初放送
2年ぶりに帰ってきた「K-POPアイドルスタースポーツ選手権2024」が、KNTVにて日本初放送されることが決定した。
2024年は新たな種目としてブレイキンが加わり、アイドルたちの新たな魅力が満載。
番組は2025年1月6日（月）から3日連続で放送となる。
■番組概要【出演者】
MC：チョン・ヒョンム、カン・ダニエル、ヘウォン（NMIXX）、チャン・ミンホ、ヨンタク、イ・チャンウォン、ジョン・ドンウォン
男性：AMPERS＆ONE、EVNNE、LUN8、WHIB、スンファン（The CrewOne）、BLITZERS、EASTSHINE、The Wind、DRIPPIN、DKB、The KingDom、NOWADAYS、FANTASY BOYS、DXMON、82MAJOR、VANNER（テファン＆ゴン＆ヘソン＆ヨングァン）、Libelante、ONF（スンジュン＆ミンギュン）、THE BOYZ（ヨンフン＆サンヨン＆ソヌ）、Xdinary Heroes、NCT WISH、WayV、ZEROBASEONE、&TEAM（EJ＆FUMA＆K＆NICHOLAS＆MAKI＆YUMA）、BOYNEXTDOOR（ソンホ＆リウ＆ジェヒョン＆テサン）、TWS、ユン・ドゥジュン（Highlight）、キム・ドンジュン、ナム・ウヒョン（INFINITE）、ウングァン（BTOB）、レオ（VIXX）、ノ・ジフン、Wanna One出身ハ・ソンウン、ハン・スンウ（VICTON）、キム・シフン、セリム（CRAVITY）
女性：Rocket Punch、ヒジン（ARTMS）、EVE、LIGHTSUM、ICHILLIN'、Billlie、Weeekly、WOOAH、UNIS、cignature、PRIMROSE、CSR、MADEIN、BADVILLAIN、YOUNG POSSE、BEWAVE、Candy Shop、OH MY GIRL（ヒョジョン＆スンヒ）、Kep1er、KISS OF LIFE、tripleS、
NMIXX（LILY＆ソリュン＆BAE＆ジウ＆ギュジン）、STAYC、NiziU（アヤカ＆ミイヒ）、ILLIT
■関連リンク
KNTV公式ホームページ
2024年は新たな種目としてブレイキンが加わり、アイドルたちの新たな魅力が満載。
番組は2025年1月6日（月）から3日連続で放送となる。
■番組概要
「K-POPアイドルスタースポーツ選手権2024」
放送日時：2025年1月6（月）・7（火）・8日（水）午後4：50〜6：45 ほか 日本初放送
全3話
（C）MBC
MC：チョン・ヒョンム、カン・ダニエル、ヘウォン（NMIXX）、チャン・ミンホ、ヨンタク、イ・チャンウォン、ジョン・ドンウォン
男性：AMPERS＆ONE、EVNNE、LUN8、WHIB、スンファン（The CrewOne）、BLITZERS、EASTSHINE、The Wind、DRIPPIN、DKB、The KingDom、NOWADAYS、FANTASY BOYS、DXMON、82MAJOR、VANNER（テファン＆ゴン＆ヘソン＆ヨングァン）、Libelante、ONF（スンジュン＆ミンギュン）、THE BOYZ（ヨンフン＆サンヨン＆ソヌ）、Xdinary Heroes、NCT WISH、WayV、ZEROBASEONE、&TEAM（EJ＆FUMA＆K＆NICHOLAS＆MAKI＆YUMA）、BOYNEXTDOOR（ソンホ＆リウ＆ジェヒョン＆テサン）、TWS、ユン・ドゥジュン（Highlight）、キム・ドンジュン、ナム・ウヒョン（INFINITE）、ウングァン（BTOB）、レオ（VIXX）、ノ・ジフン、Wanna One出身ハ・ソンウン、ハン・スンウ（VICTON）、キム・シフン、セリム（CRAVITY）
女性：Rocket Punch、ヒジン（ARTMS）、EVE、LIGHTSUM、ICHILLIN'、Billlie、Weeekly、WOOAH、UNIS、cignature、PRIMROSE、CSR、MADEIN、BADVILLAIN、YOUNG POSSE、BEWAVE、Candy Shop、OH MY GIRL（ヒョジョン＆スンヒ）、Kep1er、KISS OF LIFE、tripleS、
NMIXX（LILY＆ソリュン＆BAE＆ジウ＆ギュジン）、STAYC、NiziU（アヤカ＆ミイヒ）、ILLIT
■関連リンク
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