食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。フードライターの森脇慶子さんがおすすめするのは、東京・三軒茶屋にオープンした「鶴橋 串焼き 松よし」。

食通が見いだした、今月の新店

新しいお店がどんどん出店し、ますますの盛り上がりを見せる飲食業界。「気になる店が多すぎてどこの店に行ったらいいかわからない!」という人も多いのではないでしょうか。そこで、グルメ情報に精通している方々に、最近訪れた新店に関するアンケートを実施。特に注目している「今月の新店」について教えていただきました。

今回は、フードライターの森脇慶子さんが推薦する、大阪・鶴橋発の串焼き店を紹介します。

教えてくれる人

森脇 慶子

「dancyu」や女性誌、グルメサイトなどで広く活躍するフードライター。感動の一皿との出合いを求めて、取材はもちろんプライベートでも食べ歩きを欠かさない。特に食指が動く料理はスープ。著書に「東京最高のレストラン(共著)」(ぴあ)、「行列レストランのまかないレシピ」(ぴあ)ほか。

今月のベストワン

Q. 直近で行った新店の中で、特におすすめしたいお店を教えてください

A. 「鶴橋 串焼き 松よし」です

焼き鳥「三軒茶屋 鳥心」の跡地にオープン 写真:お店から

大阪「鶴橋串焼き 松よし」の東京第2号店となるこちらのお店。値段が手頃でアラカルトメニューも多く、使い勝手がいいですね。

Q. 「鶴橋 串焼き 松よし」でおすすめしたいメニューを教えてください

A. 「和牛串(ごま塩)」480円、「牛タン刺し」1,280円、「焼き豚足」780円(大)です

「和牛串」 写真:お店から

印象に残ったのは「和牛串」のごま塩。肉肉しさが魅力です。「牛タン刺し」は、半生のように見えますが、低温調理されていて、しっとりと柔らかくタレもまずまず。

「牛タン刺し」 写真:お店から

串以外ですが、豚足もおすすめ。タレ焼きの「焼き豚足」780円(大)/480円(小)と、ゆでてそのままの「トロトロゆで豚足」480円の2種があり、ここならではの味という意味では焼き豚足。タレが絶妙においしい。甘さは控えめで、どこかカラメルのようなほろ苦さを少し感じさせ、後を引きます。焼いた香ばしさとトロトロの食感という相反する食味の妙も魅力。ボリュームありそうですが、骨の部分も多いので、一人でもぺろりといけそう。一人でこれと串を2〜3本で一杯やって帰るのもあり。

「焼き豚足」 写真:お店から

〆には、このタレで味付けした「ホルモン焼きそば」880円をぜひ。チーズやニンニクなどトッピングもいろいろあり、中でも注目はパクチーと目玉焼き。ちゃんぽんめんを用いた土鍋ラーメンも隠れたおすすめのメニューだそう。肉ではないけれど、干し豆腐のザーサイ和えも美味。肉の合いの手にぴったりです。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆鶴橋 串焼き 松よし住所 : 東京都世田谷区太子堂4-28-2TEL : 050-5594-5450

文:森脇慶子、食べログマガジン編集部

The post フードライターも夢中になる「焼き豚足」とは? 大阪発串焼きの名店が三軒茶屋に登場 first appeared on 食べログマガジン.