雨宮 竜介登壇！東京都不動産鑑定士協会「都市と不動産を考える」

公益社団法人東京都不動産鑑定士協会では、秋の講演会「都市と不動産を考える」をオンライン配信(YouTube)で開催し、11月1日(金)より配信を開始しました。

東京都不動産鑑定士協会「都市と不動産を考える」

日時 : 令和6年11月1日(金)配信開始

開催形式: オンライン配信(YouTube)

視聴方法: 当会ホームページより視聴ください。

秋の講演会「『つながり』がもたらす街と不動産の価値とは」

※事前のお申込みは不要です。

どなたでも視聴いただけます。

※令和7年3月31日17時00分まで配信予定

参加費 : 視聴無料

■開催について

講演会は毎年、東京都地価調査の基準地価格発表に合わせ、東京都と共催で開催しています。

本年も昨年に引き続き、オンライン配信形式(YouTube配信)で開催します。

事前のお申込みは必要なく、どなたでも無料で視聴出来ます。

講師には、水中 代表取締役 坂根 千里 氏をお招きし、「『つながり』がもたらす街と不動産の価値とは」をテーマに、不動産鑑定士がお話を伺います。

■プログラム

【第1部】

「令和6年 東京都地価調査のあらましについて」(約30分)

講師:公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

理事・広報委員長 雨宮 竜介

【第2部】

「『つながり』がもたらす街と不動産の価値とは」(約30分)

講師:株式会社水中

代表取締役 坂根 千里 氏

<主催> 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

<共催> 東京都

<後援> 国土交通省

