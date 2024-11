6mのツリーも！道の駅まえばし赤城「MAEBASHI AKAGI ILLUMINATION2024」点灯式

道の駅まえばし赤城は、2024年11月23日(土)にMAEBASHI AKAGI ILLUMINATION2024開始を記念した点灯式を開催。

道の駅まえばし赤城「MAEBASHI AKAGI ILLUMINATION2024」点灯式

内容:MAEBASHI AKAGI ILLUMINATIONの点灯

日時:2024年11月23日(土) 17:00〜

場所:道の駅まえばし赤城 芝生広場中央付近

主催:道の駅まえばし赤城(運営:株式会社ロードステーション前橋上武)

道の駅まえばし赤城は、2024年11月23日(土)にMAEBASHI AKAGI ILLUMINATION2024開始を記念した点灯式を開催します。

昨年より規模を拡大し、20万球のひかり輝く空間を演出します。

さらに、フォトスポットを新設し、ハートやシンボルとなる6mのツリーも楽しめます。

点灯式には、前橋副市長をはじめ、関係各社がお祝いのため、来場予定となります。

道の駅まえばし赤城が煌びやかな光に包まれる瞬間を見ることができます。

■イルミネーション概要

日時:2024年11月23日(土)〜2025年2月28日(金)

時間:16:30〜22:00

※時期により点灯時間は変更する可能性があります。

場所:道の駅まえばし赤城 遊歩道、芝生広場、テラス席など

