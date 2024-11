近現代アート、浮世絵、マンガ原画など1,000点以上！夏目書房「Tokyo Culture Auction」

夏目書房は、本の街・神保町にて、1,000点以上の作品を実際に下見、参加、購入できるオークション「Tokyo Culture Auction」を2024年11月24日(日)に開催します。

夏目書房「Tokyo Culture Auction」

入場無料、期間中は自由に見学可能です。

※オークションへの参加にはご登録が必要です。

▼詳細はこちら

https://www.tokyo-culture-auction.com/

【注目作品】

・黄鋭(ファン・ルイ)100号大作 500万〜

・サム・フランシス「Redway」アクリル画 200万〜

・駒井哲郎 モノタイプ版画 100万〜

・深瀬昌久 プリント「鴉」 100万〜

・植田正治 プリント「砂丘」 100万〜

・大谷翔平 サインボール 25万〜

・鳥山明 色紙「ドラゴンボール」 120万〜

・となりのトトロ セル画 50万〜

そのほかにも多種多様な作品が1,000点以上出品されます。

また、下見会期間中はほぼすべての出品作品を展示。

事前の手続きなしで、どなたでもお気軽に見ることができます。

【オークション日程】

オークション開催日:2024年11月24日(日)11:00開始

下見会 :2024年11月21日(木)15:00 - 18:30

2024年11月22日(金)11:00 - 18:30

2024年11月23日(土)11:00 - 15:00

【開催会場】

〇オークション会場/下見第一会場〈文房堂ギャラリー〉

東京都千代田区神田神保町1丁目21-1 文房堂ビル 4階

〇下見第二会場〈ボヘミアンズ・ギルド・ケージ〉

東京都千代田区神田神保町1-25 神保町会館3F

参加方法:事前入札(書面・WEB)、当日来場参加

※参加には登録が必要です。

東京カルチャーオークションは日本が誇る世界一の古書店街である神保町より、貴重書籍はもちろんのこと、国内外の近現代アート、写真家のオリジナルプリント、近代資料、マンガ原画、アニメセル画、映画資料など様々な種類の作品をお客様に事前に直接下見し、落札するオークションです。

