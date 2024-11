【「ホロアース」Ver.0.12.0】11月15日 アップデート予定

カバーは、メタバースプロジェクト「ホロアース」のVer.0.12.0アップデートを11月15日に実施する。

「ホロアース」は全人類のカルチャーにバーチャルという選択肢を提供することを目標に、とある異世界「ホロアース」を舞台として、さまざまなコンテンツをバーチャル空間上に実装し、メタバースとして完成させるプロジェクト。

Ver.0.12.0では、新エリア「ポーカールーム(β)」を期間限定や新しいアバターファッションアイテムやエモート、アバターパーツの追加などのアップデートが実施される。

メンテナンス期間は11月15日11時~18時を予定。

新エリア「ポーカールーム(β)」を期間限定で公開

公開期間:11月15日メンテナンス終了後~11月18日16時まで

※日時は前後する場合がございます。

期間限定で新エリア「ポーカールーム」では11月15日~18日までミニゲーム「ポーカー」のテストプレイを実施が実施される。

今回のテストプレイでは「カジュアルマッチ」、「プライベートマッチ」の2つのプレイモードがプレイできる。

新しいアバターファッションアイテムの追加

販売日時:11月15日メンテナンス終了後

ファッションショップ「ALTERMODE (オルタモード)」に新しくアバターアイテムが追加。ポーカールームの雰囲気にあわせたダークメルヘンなアイテムが販売される。

新しいエモートの追加

販売日時:11月15日メンテナンス終了後

メンテナンス終了後より、新エモート「おねだり」と「指ピストル」が販売される。

アバターパーツの追加

スタイルサロン&クリニック「ALT BEAUTYS (オルタビューティーズ)」に新しいアバターパーツ(目・眉)が追加。

また、アバターカスタマイズ画面のUIを一部調整される。

英語対応の拡張

英語版ランチャー

ランチャーを新しくインストールする際にインストーラーで言語設定が可能になる。その際に選択した言語(日本語/英語)でランチャーをダウンロードし、アプリの起動を行なうことができる。

英語化対応

一部未翻訳だったアプリ内テキストが英語化。

海外のユーザーさま向けにホロアースとホロコインに関する基本情報をまとめたページを追加

英語版アプリ内のショップから「Matters to note upon using Service」をクリックすることで確認できる。

その他

「オプション」の「グラフィック」から「レンダリング精度」設定項目が追加。

※現在ホロアースはアプリ内言語を英語に切り替えることが可能となっておりますが、

本ベータ版アプリの各種サービスについては日本国内向けとなっており、

決済機能やカスタマーサポートについて海外ユーザーさま向けの正式なサポートは行っておりません。各種海外向けサポートについては正式対応をお待ちください。

※ミニゲーム「ポーカー」は開発中のβ版機能のため、一部動作が不安定になる場合がございます。あらかじめご了承ください。