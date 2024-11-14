¡Ö£ÚÍû¡×¸¶ºî¤Î£±·î¸ø³«£Ì£å£í£é£î£ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÇÛ¿®²ÄÈÝ¤Ï¡Ä¡©¡¡Ã´Åö¼Ô¤òÄ¾·â
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ì£å£í£é£î£ï¡×¤Ç¡¢£²£°£²£µÇ¯£±·î¤«¤éÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ÖÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈôÄ»¡½¡½¡×¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô£¹£°Ëü¿ÍÄ¶¤òÊú¤¨¤ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÎàË½Ïª·Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥Èá¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¡Ö£ÚÍû¡×¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥ê¡¼¡Ë»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¡¢£Ì£å£í£é£î£ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö£ÚÍû¡×Ì¾µÁ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÃË¤é¤¬£±£´Æü¡¢½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Î¸ø³«Ää»ß¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Ì£å£í£é£î£ï¤ò±¿±Ä¤¹¤ë£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®Í½Äê¤Ê¤É¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºßÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤é¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯£±£±·î¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î½»Âð¤Î°ì¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£