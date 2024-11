1980年代前半にアメリカで誕生したキャラクター「ケアベア」がアクションゲームに登場だ。横スクロールアクション『ケアベア トゥ・ザ・レスキュー』が、Nintendo Switchパッケージ版で2024年12月5日に発売されることが決定した。

ケアベア トゥ・ザ・レスキュー (Nintendo Switch)|Rainy Frog:

https://www.youtube.com/watch?v=MYbHQfa3fYI



魔法の世界・シルバーライニングを舞台に、ケアベアたちが悪役・ブラスターと戦う本作。ブラスターが悪いエネルギーで育てた沢山の巨大なタネから生じたツルに、ケアベアたちはたくさんのケアリングエネルギーを集めることで立ち向かっていく。

プレイアブルキャラクターは「シェアベア」「チアベア」「ファンシャインベア」など全7キャラクター。5ワールド全30ステージのほかさまざまなミニゲームも用意されており、最大4人でのローカル協力プレイにも対応している。

また、パッケージには2種類のステッカーが同梱予定。現在、Amazonなどオンラインストアにて予約受付中だ。

Care Bears and related trademarks: TM & (C) 2024 Those Characters From Cleveland, LLC. Used under license by Forever Entertainment S.A., Polygoat and published by Rainy Frog Co. Ltd. Cloudco Entertainment with logo: TM & (C) 2024 Cloudco, LLC. All rights reserved.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)