Ayumu Imazuが、次世代ポップアーティスト MAXが開催するアメリカ3大都市ツアー『The Lounge, The Party, The Afterparty. A Three Night Experience.』にサポートアクトとして出演する。

Ayumu ImazuとMAXは今年、Ayumu ImazuのTikTokにて投稿されたデモ音源が、『タイガの振り付け』によるダンス投稿で話題となった「Obsessed」をきっかけにSNSを通じて交流。コミュニケーションを重ねるうちに楽曲制作も行い、MAXが参加した「Obsessed (feat. MAX)」も4月にリリースされた。

同ツアーは、2025年2月11日、12日、13日にシカゴ Subterranean、23日、24日、25日にニューヨーク Bowery Ballroom、3月8日、9日、10日にロサンゼルス Troubadourで開催。各3大都市にて3日ずつ行う本公演は、1日毎にテーマコンセプトが変わるライブとなっている。

なお、Ayumu Imazuにとってはデビュー以降、今回が初のアメリカでのライブに。チケットおよび詳細は、MAXのホームページおよびSNSで確認できる。

(文=リアルサウンド編集部)