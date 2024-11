【TAMASHII NATION 2024】開催期間:11月15日~11月17日入場時間:10時~20時(最終入場19時30分)11月17のみ17時 閉場(最終入場16時30分) イベント会場:ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料:無料

BANDAI SPIRITSはS.H.MonsterArts「レギオン」、「ハンガリー・ホーンテイル」を公開した。11月15日より秋葉原で開催のイベント「TAMASHII NATION 2024」で展示する。

「レギオン」は特撮映画「ガメラ2 レギオン襲来」に登場した怪獣。いくつかの形態があるが、今回は最終形態である「マザーレギオン」を立体化している。

「ハリー・ポッター」からは「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」に登場した「ハンガリー・ホーンテイル」の他、S.H.Figuartsとして「ヴォルデモート卿」、「ハリー・ポッター」も参考展示されている。

巨大な体躯を再現

可動にも期待が持てる

ハンガリー・ホーンテイル

ヴォルデモート卿とハリー・ポッター

