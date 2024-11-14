Éã¤Ï°ÎÂç¤Ê¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡ÄÀµ¸ã¤È¾¡»ù¤Ë¶´¤Þ¤ì¡ÄÊìÂ©»Ò¤Î¹¬¤»3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê°¡´õ¤µ¤ó¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦À¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î°¡´õ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£Ä¹ÃËÀµ¸ã¡¢¼¡ÃË¾¡»ù¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¡´õ¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¥¶¥ï¤Ä¤¯ ! ²»³Ú²ñ 2024¡×Åìµþ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤Î´é¤ò¸«¤Æ°ÂÅÈ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°¡´õ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¸ª¤òÁÈ¤à¤³¤Á¤é¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÎÆó¿Í¤ÎÂ©»Ò¡£
¡¡¿Æ»Ò¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó±éÁÕ¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢ÁÇÅ¨¤Ê°¡´õ¤µ¤ó¡×¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³¸¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ªÊÛÅö¤Î¤è¤¦¤ËËèÆüÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°¡´õ¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é»ä¤ÎÂ¦¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÂçÀÚ¤ÊÍ§¿ÍÃ£¡¢39Ç¯Á°¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢»öÌ³»Õ¤Î¹äÏÓ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÂ©»ÒÃ£¡Ä¤¤¤Ä¤â¤Ï»ä¤¬É¡Â©¹Ó¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤¹Â¦¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯ÇØÃæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¶î¤±¤Ä¤±»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¥¶¥ï¤Ä¤¯ ! ²»³Ú²ñ 2024¡×¤Ï11·î30Æü¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¡¢2025Ç¯1·î22Æü¤ÎµÜ¾ë¸ø±é¤Î»Ä¤ê2¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£