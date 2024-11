【「ねずみの初恋」第4巻】12月6日 発売予定価格:869円

講談社は、マンガ「ねずみの初恋」第4巻を12月6日に発売する。価格は869円。

「ねずみの初恋」は大瀬戸 陸氏が手掛けるマンガ作品。ヤクザ組織に殺し屋として育てられ、人の愛を知らずに育った少女、ねずみちゃん。何も知らない普通の青年、あお君。二人は恋に落ち、幸せな同棲生活を送り始めるが……。

第4巻では新居での新しい日常を送るねずみとあお君の元に、一人の少女が訪れ、二人は新たな戦いに再び身を投じていく。

【「ねずみの初恋」第4巻 あらすじ】

あお君が瀕死の重傷を負った藍原組、そしてメシアとの戦いから数ヵ月。傷も癒え、新居での新しい日常を送るねずみとあお君の元に、一人の少女が訪れる。平穏な日々は長くは続かない‥‥。二人は新たな戦いに再び身を投じていく。そして明かされる、あまりに不吉な真実――。

