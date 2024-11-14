BTS¡ÖDNA¡×MV¤¬16²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡ªÄÌ»»3ËÜÌÜ¤Î16²¯ºÆÀ¸¿ôÄ¶¤¨

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18²¯ºÆÀ¸¿ô¤Î¡ÖDynamite¡×¡ÖBoy With Luv (feat. Halsey)¡×¡¢14²¯ºÆÀ¸¿ô¤Î¡ÖMIC Drop (Steve Aoki Remix)¡×¡¢13²¯ºÆÀ¸¿ô¤Î¡ÖIDOL¡×¡¢12²¯ºÆÀ¸¿ô¤Î¡ÖFAKE LOVE¡×¡¢9²¯ºÆÀ¸¿ô¤Î¡ÖBlood Sweat ¡õ Tears¡×¡ÖButter¡×¡¢7²¯ºÆÀ¸¿ô¤Î¡ÖFIRE¡×¡ÖDOPE¡×¡ÖSave ME¡×¡¢6²¯ºÆÀ¸¿ô¤Î¡ÖPermission to Dance¡×¡¢¡ÖON¡×¤ÎKinetic Manifesto Film¡¢5²¯ºÆÀ¸¿ô¤Î¡ÖNot Today¡×¡ÖSpring Day¡×¡ÖLife Goes On¡×¡ÖBlack Swan¡×¡¢4²¯ºÆÀ¸¿ô¤Î¡ÖBoy In Luv¡×¡¢ 3²¯ºÆÀ¸¿ô¤Î ¡ÖWar of Hormone¡×¡ÖON¡×¡ÖNo More Dream¡×¡¢2²¯ºÆÀ¸¿ô¤Î¡ÖI NEED U¡×¡ÖDynamite (Choreography ver.)¡×¡¢¡ÖDynamite¡×B-side¡¢¡ÖJust One Day¡×¡ÖYet To Come (The Most Beautiful Moment)¡×¡£
1²¯ºÆÀ¸¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿MV¤Ï ¡ÖWe are bulletproof PT.2¡×¡ÖRUN¡×¡ÖSerendipity¡×¡ÖSingularity¡×¡ÖIDOL (Feat. Nicki Minaj)¡×¡¢¡ÖI NEED U¡×¡ÊOriginal ver.¡Ë¡¢¡ÖEgo¡×¡ÖInterlude : Shadow¡×¡ÖEpiphany¡×¡ÖN.O¡×¡ÖButter (Hotter Remix)¡×¡¢¡ÖBoy With Luv (feat. Halsey)¡×¡Ê¡ÆARMY With Luv¡Ç ver.¡Ë¡¢¡ÖDanger¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
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