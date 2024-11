BTS¡ÖDNA¡×MV¤¬16²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡ªÄÌ»»3ËÜÌÜ¤Î16²¯ºÆÀ¸¿ôÄ¶¤¨

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「DNA」は、青春の瑞々しく覇気溢れる愛を表現した楽曲

BTSが2017年9月に発表したミニアルバム『LOVE YOURSELF 承 ‘HER’』のタイトル曲「DNA」のMVが、YouTube再生回数16億回を突破した。

これにより、「Dynamite」「Boy With Luv (feat. Halsey)」に続き、通算3本目の16億再生数超えMVとなった。

「DNA」は、青春の瑞々しく覇気溢れる愛を表現した楽曲。“僕たちふたりは最初から運命的に絡まっていて、DNAからひとつだった”というメッセージが、エレクトロポップサウンドやアコースティックギターと調和を成し、初めて恋に落ちた少年たちの姿を爽やかかつ愉快に表現している。

中毒性の強い口笛から始まるMVは、仮想現実と宇宙空間を行き来する場面転換で視線を奪う。また、ソロとユニット、グループが行き来するパワフルで華麗なパフォーマンスも見どころだ。

BTSには「DNA」を含め、計39本の億単位再生数MVがある。

18億再生数の「Dynamite」「Boy With Luv (feat. Halsey)」、14億再生数の「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」、13億再生数の「IDOL」、12億再生数の「FAKE LOVE」、9億再生数の「Blood Sweat & Tears」「Butter」、7億再生数の「FIRE」「DOPE」「Save ME」、6億再生数の「Permission to Dance」、「ON」のKinetic Manifesto Film、5億再生数の「Not Today」「Spring Day」「Life Goes On」「Black Swan」、4億再生数の「Boy In Luv」、 3億再生数の 「War of Hormone」「ON」「No More Dream」、2億再生数の「I NEED U」「Dynamite (Choreography ver.)」、「Dynamite」B-side、「Just One Day」「Yet To Come (The Most Beautiful Moment)」。

1億再生数を超えたMVは 「We are bulletproof PT.2」「RUN」「Serendipity」「Singularity」「IDOL (Feat. Nicki Minaj)」、「I NEED U」(Original ver.)、「Ego」「Interlude : Shadow」「Epiphany」「N.O」「Butter (Hotter Remix)」、「Boy With Luv (feat. Halsey)」(‘ARMY With Luv’ ver.)、「Danger」などがある。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/