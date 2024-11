Googleが、YouTubeのショート動画用にAI生成サウンドトラックを作成するツール「Dream Track」に試験的な機能を導入しました。これにより、一部のYouTubeクリエイターはプロンプトを入力してトラックの雰囲気などを指定することで音楽を任意の曲調へと「リスタイル(スタイル変更)」することができるようになりました。YouTube test features and experiments - YouTube Community

https://support.google.com/youtube/thread/18138167?hl=en&msgid=307521359YouTube is testing music remixes made by AI - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/12/24294891/youtube-ai-restyle-music-creators2023年11月にリリースされたGoogleの「Dream Track」は、DeepMindが開発した音楽生成モデル「Lyria」を採用し、ハミングするだけでメロディーを生成できるツールとしてYouTubeに実装されたもの。2024年6月には、年内の本格リリースを目指してソニーなどのレコード会社との交渉が進められていることが報じられました。YouTubeがアーティストの音楽を模倣するAI音楽生成ツールを2024年にリリースするべくソニー&ワーナー&ユニバーサルと楽曲ライセンス取得の交渉中 - GIGAZINEYouTubeは2024年11月12日に、音楽パートナーから提供された少数の楽曲をリスタイルできる新機能を試験的にDream Trackに追加しました。この機能について、YouTubeは「テストグループのクリエイターは、対象となる楽曲を選択してから、どのようにリスタイリングしたいかを記述することで、ショート動画に使用するオリジナルな30秒のサウンドトラックを生成することができます」と説明しています。例えば、元となった曲のジャンルや雰囲気を変更したい場合は、どのようにしたいのかをプロンプトとして入力するだけで、原曲のボーカルや歌詞のエッセンスを維持しつつ、曲をカスタマイズさせることが可能とのこと。リスタイル機能でリミックスされた楽曲を使用した場合、ショート動画そのものとオーディオピボットページの両方で原曲への帰属が表記され、AIでリスタイルしたものだということが明示されます。Dream Trackのテストにはチャーリー・プース、チャーリー・XCX、デミ・ロヴァート、ジョン・レジェンドなどのアーティストが参加していますが、今回の新機能に利用できるライセンス曲の具体的な曲目はまだ明かされていません。また、この機能がすべてのYouTubeクリエイター向けに一般公開される日程も不明です。小説やイラスト、声など、生成AIが台頭する他の分野と同様に、音楽の領域でもAIと人間のアーティストとの摩擦が強まっており、2024年6月にはソニーをはじめとする大手レコード会社らが2つの音楽生成AIサービスを著作権侵害で提訴しています。もはや避けられないAI普及への対応と、アーティストが持つ権利の保護との兼ね合いを模索するため、YouTubeは大手音楽企業と提携して「音楽パートナーとともに責任を持ってAIを受け入れる」ことなどを柱とした3原則を打ち出しています。YouTubeが「アーティストや作品を守りながらAIを活用するための3原則」を大手音楽企業と提携して発表 - GIGAZINE