【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）19:00
予想　N/A　前回　1.8%（前月比)
予想　N/A　前回　0.1%（前年比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第3四半期）19:00
予想　N/A　前回　0.4%（前期比)
予想　N/A　前回　0.9%（前年比)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（10月）22:30
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)
予想　N/A　前回　1.8%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　N/A　前回　2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新規失業保険申請件数（11/03 - 11/09）22:30
予想　N/A　前回　22.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（10/27 - 11/02）
予想　N/A　前回　189.2万件（継続受給者数)

【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（11月）15日04:00
予想　10.25%　前回　10.5%（オーバーナイト・レート)