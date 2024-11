【EGGコンソール イース MSX2】11月14日 配信価格:880円

D4エンタープライズは11月14日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」よりNintendo Switch向けアクションRPG「EGGコンソール イース MSX2」の配信を開始した。価格は880円。

「イース MSX2」は、1987年に日本ファルコムから発売されたアクションRPG。プレーヤーは赤毛の冒険家アドル・クリスティンとなって、6冊のイースの本を求めて奔走することになる。

当時、PCゲーム業界は高難度のRPGであふれかえっていたが、日本ファルコムでは“今、RPGは優しさの時代へ”をコンセプトに、誰もが楽しめるRPGとして本作をリリースした。そのため、経験値稼ぎの面倒を排除した絶妙なレベルアップ設定、理不尽なトラップの排除、軽快に動くキャラクターなど、本作には快適に遊べる工夫が多数盛り込まれている。

なお、MSX2版はオリジナル版とは異なり、ショップのグラフィックスやボスの攻撃(ピクティモスの鎌の数)などにアレンジが加えられている。また、BGMに関してもPSG音源になっているため、一部の楽曲にオリジナルとは違うPSG専用曲が採用されている。

「EGGコンソール イース MSX2」について

「シーンセレクト」モード

【EGGコンソール イース MSX2 for Nintendo Switch(EGGCONSOLE Ys MSX2)】【スクリーンショット】

アプリケーション標準で「シーンセレクト」モードが用意されており、ゲーム内のシーンをすぐに楽しめる。

「ギャラリー」モード

「ギャラリー」モード搭載で、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧できる。

(C)Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

(C)D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.