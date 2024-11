BTS ジン、米「ザ・トゥナイト・ショー」への出演が決定！予告映像も公開

BTS(防弾少年団)のジンが、15日に1stソロアルバム「Happy」を発売する中、グローバルな活動に乗り出す。ジンは21日午後1時35分に放送される米NBCの人気番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)」(以下、「ジミー・ファロン・ショー」)に出演し、ニューアルバム「Happy」のタイトル曲「Running Wild」のステージを披露する。

「ジミー・ファロン・ショー」は13日、公式SNSを通じてジンの予告映像を公開し、出演を知らせた。予告映像は、1990年代を連想させる事務室を背景に制作された。番組の司会者であるジミー・ファロンは、机の上に置かれている「TOP SECRET」という封筒を発見する。彼が封筒の中に入っている「SPECIAL GUEST」というラベルがついているフロッピーディスクをパソコンに挿入すると、ジンの新曲「Running Wild」の伴奏が流れ、特別ゲストがジンであることを知ったジミー・ファロンの驚いた表情で映像は終わる。BTSは2021年7月に「ジミー・ファロン・ショー」に出演し、「Butter」と「Permission to Dance」のパフォーマンスを披露した。その後、ソロ曲を発表したジミン、SUGA、ジョングクが同番組に出演し、ジミー・ファロンとの抜群のケミ(ケミストリー、相手との相性)を見せつけた。そのため、ソロアーティストとしてのスタートを控えているジンが披露するトークとステージに多くの期待が寄せられている。ジンは15日午後2時、1stソロアルバム「Happy」を全世界で同時に発売する。彼は同アルバムに自分の考える幸せを盛り込み、音楽を通じて人々が幸せになることを願う気持ちを込めた。タイトル曲の「Running Wild」をはじめ、「I'll Be There」「Another Level」「Falling」「Heart on the Window(with ウェンディ)」「I will come to you」など、バンドサウンドを基盤にした多彩なジャンルの計6曲が収録される。また、ジンは13日午後7時、公式YouTubeチャンネルを通じて2025年度大学修学能力試験(日本でいう大学入学共通テスト)を控えている受験生への応援メッセージを公開。彼は「結果も重要だが、長い間一生懸命走ってきた受験生の皆さんが試験の後に美味しい物をたくさん食べ、家族や友人たちと楽しい時間を過ごしてほしい。受験生の皆さんが必ず望んだ結果を得られるよう、僕も心から応援する」と伝えた。