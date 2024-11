UCCオンラインストア限定「コーヒー福袋2025」発売、コーヒー器具付き「スターターセット」や豆･粉･ワンドリップの選べる4種類/UCC上島珈琲

UCC上島珈琲は11月15日10時、UCC公式オンラインストア限定の「コーヒー福袋 2025」を発売する。

「コーヒー福袋 2025」は、「UCC GOLD SPECIAL PREMIUM」や「上島珈琲店」など人気のUCC家庭用レギュラーコーヒーシリーズをはじめ、UCCのオリジナルキャラクター「マグー」「ポトー」「カプ」のイラスト入りマルシェバッグやタンブラーなどを詰め合わせた商品。

コーヒー飲用スタイルに合わせた「豆」「粉」「ワンドリップ」と、コーヒー器具付き「スターターセット」の全4種類の福袋をラインナップする。各福袋は数量限定で、なくなり次第終了。

〈【コーヒー福袋 2025】〈豆〉オリジナルマルシェバッグ&シンプルタンブラーセット〉

UCC公式オンラインストア限定「コーヒー福袋 2025〈豆〉」は税込6000円。福袋内容は次の通り。

・【期間限定】UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 キャラメルドルチェ 150g (豆)

・UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 フルーティウェーブ 150g (豆)

・UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 ナッツビート 150g (豆)

・上島珈琲店 炒り豆 上島珈琲店ブレンド 150g (豆)

・上島珈琲店 炒り豆 Messenger from Far East 140g (豆)

・上島珈琲店 炒り豆 W cracking Deep 140g (豆)

・上島珈琲店 炒り豆 Pool N Bloom 140g (豆)

・UCCゴールドスペシャル 炒り豆 スぺシャルブレンド 250g (豆)

・UCCゴールドスペシャル 炒り豆 リッチブレンド 250g (豆)

・〈非売品〉オリジナルマルシェバッグ

・〈非売品〉オリジナルシンプルタンブラー480ml

「オリジナルマルシェバッグ」は、サステナブルな再生コットンを使用したエコバッグ。バッグの色味は既に色が付いた綿くずから作られているため、染色工程がなくCO2削減・節水に繋がっているという。

「オリジナルシンプルタンブラー」は、抽出後のコーヒー粉(コーヒーグラウンズ)を再利用したエコタンブラー。軽く割れにくいので、オフィスやアウトドア等へマイタンブラーとして持ち歩くこともおすすめだという。

〈【コーヒー福袋 2025】〈粉〉オリジナルマルシェバッグ&シンプルタンブラーセット〉

UCC公式オンラインストア限定「コーヒー福袋 2025〈粉〉」は税込6000円。福袋内容は次の通り。

・【期間限定】UCC GOLD SPECIAL PREMIUM キャラメルドルチェ 150g (粉)

・UCC GOLD SPECIAL PREMIUM フルーティウェーブ 150g (粉)

・UCC GOLD SPECIAL PREMIUM ナッツビート 150g (粉)

・上島珈琲店 上島珈琲店ブレンド 150g (粉)

・上島珈琲店 W cracking Deep 140g (粉)

・上島珈琲店 Time to Bed 140g(粉)

・UCCゴールドスペシャル スペシャルブレンド 250g (粉)

・UCCゴールドスペシャル リッチブレンド 250g (粉)

・UCCゴールドスペシャル まろやかブレンド 250g (粉)

・UCCゴールドスペシャル コクのブレンド 250g (粉)

・〈非売品〉オリジナルマルシェバッグ

・〈非売品〉オリジナルシンプルタンブラー480ml

〈【コーヒー福袋 2025】〈ワンドリップ〉オリジナルマルシェバッグ&シンプルタンブラーセット〉

UCC公式オンラインストア限定「コーヒー福袋 2025〈ワンドリップ〉」は税込6000円。福袋内容は次の通り。

・UCC GOLD SPECIAL PREMIUM ワンドリップコーヒー フルーティウェーブ 7杯分

・UCC GOLD SPECIAL PREMIUM ワンドリップコーヒー ナッツビート 7杯分

・UCC GOLD SPECIAL PREMIUM ワンドリップコーヒー チョコレートムード 7杯分

・上島珈琲店 ワンドリップコーヒー 上島珈琲店ブレンド 5杯分

・上島珈琲店 ワンドリップコーヒー Messenger from Far East 5杯分

・上島珈琲店 ワンドリップコーヒー W cracking Deep 5杯分

・上島珈琲店 ワンドリップコーヒー Pool N Bloom 5杯分

・上島珈琲店 ワンドリップコーヒー Time to Bed 5杯分

・UCC珈琲探究 ワンドリップコーヒー アソートパック 8杯分

・UCC &Healthy スペシャルブレンド ワンドリップコーヒー 4杯分

・UCC &Healthy マイルドテイスト ワンドリップコーヒー 4杯分

・〈非売品〉オリジナルマルシェバッグ

・〈非売品〉オリジナルシンプルタンブラー480ml

〈【コーヒー福袋 2025】〈スターターセット〉オリジナルマルシェバッグ&シンプルタンブラーセット〉

UCC公式オンラインストア限定「コーヒー福袋 2025〈スターターセット〉」は税込1万5500円。福袋内容は次の通り。

・HARIO V60S-VGBK-02-T Glass Brewing Kit

・HARIO コーヒーミル・コラム(CM-502C)

・bonmac ワンドリップポット 350ml

・【期間限定】UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 キャラメルドルチェ

150g (豆)

・UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 フルーティウェーブ 150g (豆)

・UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 ナッツビート 150g (豆)

・上島珈琲店 炒り豆 上島珈琲店ブレンド 150g (豆)

・上島珈琲店 炒り豆 Messenger from Far East 140g (豆)

・上島珈琲店 炒り豆 W cracking Deep 140g (豆)

・上島珈琲店 炒り豆 Pool N Bloom 140g (豆)

・UCCゴールドスペシャル 炒り豆 スペシャルブレンド 250g (豆)

・UCCゴールドスペシャル 炒り豆 リッチブレンド 250g (豆)

・〈非売品〉オリジナルマルシェバッグ

・〈非売品〉オリジナルシンプルタンブラー480ml

なお、UCC上島珈琲では11月15日から、UCC直営のコーヒー豆挽き売り業態「UCCカフェメルカード」「カフェノバール」全国19店舗の店頭で、「2025年珈琲福袋」各種の予約販売を開始する。

3種のブルーマウンテンコーヒーを詰め合わせた21,600円(税込)のプレミアム福袋や、福袋限定の3種のブレンドコーヒー「笑福(しょうふく)」「万福(まんぷく)」「福始(ふくし)」などを詰め合わせ福袋が登場する。

