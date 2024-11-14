ココロ踊る、フィギュア体験！ アニメ、特撮・映画作品のフィギュアが目白押し「TAMASHII NATION 2024」まとめ【#魂ネイション2024】
【TAMASHII NATION 2024】
開催期間：11月15日～11月17日
入場時間：10時～20時（最終入場19時30分）
11月17のみ17時 閉場（最終入場16時30分） イベント会場：
ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料：無料
開催期間：11月15日～11月17日
入場時間：10時～20時（最終入場19時30分）
11月17のみ17時 閉場（最終入場16時30分） イベント会場：
ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料：無料
秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE会場入り口
11月15日より東京・秋葉原にてイベント「TAMASHII NATION 2024」が開催する。
「TAMASHII NATION 2024」はTAMASHII NATION 2024」をテーマに、BANDAI SPIRITSのブランド「魂ネイションズ」が展開する新商品や参考展示品を公開している。
会場はベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール、秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE、TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの三か所で開催される。
ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホールではアクションフィギュア「S.H.Figuarts」、「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」などの展示を実施。1Fはドラゴンボールシリーズ、ワンピース、聖闘士星矢シリーズ、崩壊：スターレイルなどのアニメ、ゲーム作品を展示。
B1Fでは仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズ、ウルトラマンシリーズ、ゴジラシリーズ、スター・ウォーズシリーズなどの特撮、映画作品を展示。
秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUAREでは「超合金」シリーズをはじめ、「ROBOT魂」シリーズや「METAL BUILD」シリーズなどの展示を実施。ガンダムシリーズ、マクロスシリーズ、サンライズロボットシリーズ、超合金50周年などのロボット作品を展示している。
秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE
ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール【ベルサール秋葉原1F】 【ベルサール秋葉原B1F】
(C)BANDAI SPIRITS