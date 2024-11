【TAMASHII NATION 2024】開催期間:11月15日~11月17日入場時間:10時~20時(最終入場19時30分)11月17のみ17時 閉場(最終入場16時30分) イベント会場:ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料:無料

BANDAI SPIRITSは、11月15日より秋葉原で開催のイベント「TAMASHII NATION 2024」にて、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 伊藤 英明」を参考展示している。

本商品は、俳優の伊藤英明さんを、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。

今回イベント会場では、本製品の特設展示エリアが設けられ、様々な方向から本製品を確認できるような展示を行なっているほか、伊藤英明さんに自分のフィギュアを触った感想などを映像で公開している。

また今回のイベント会場では、「S.H.Figuarts」シリーズより、アニメ・ゲーム・特撮・映画作品から様々なキャラクターの商品化を発表しているほか、展示を行なっている。

アニメ作品からは、「鬼滅の刃」より「煉獄杏寿郎」と「猗窩座」が、「フレッシュプリキュア」より「キュアピーチ -Precure Character Designer’s Edition-」、「Yes!プリキュア5GoGo!」より「キュアドリーム -Precure Character Designer’s Edition-」が展示。

ゲーム作品からは、「メタファー:リファンタジオ」より「S.H.Figuarts 主人公」、「エルデンリング」より「S.H.Figuarts ミケラの刃、マレニア」が参考展示。

特撮作品からは、「仮面ライダーガウ」より「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン チョコドンフォーム」や「S.H.Figuarts 仮面ライダーガウ パンチングミアシスト / キッキングミアシスト」、「ウルトラマン」シリーズより「S.H.Figuarts ウルトラの母」や、「ウルトラマンオーブ」より「S.H.Figuarts ギャラクトロン」、「ウルトラマンR/B セレクト!絆のクリスタル」より「S.H.Figuarts ウルトラマングルーブ」、「劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦! ウルトラ10勇士!!」より「S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー」が参考展示。

さらに映画作品からは、「ポリス・ストーリー/香港国際警察」より「S.H.Figuarts チェン刑事」が商品化決定を発表している。

「S.H.Figuarts 伊藤 英明」

「S.H.Figuarts 煉獄杏寿郎 / 猗窩座」

「S.H.Figuarts キュアピーチ -Precure Character Designer’s Edition-」

「S.H.Figuarts キュアドリーム -Precure Character Designer’s Edition-」

「S.H.Figuarts 主人公」

「S.H.Figuarts ミケラの刃、マレニア」

「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン チョコドンフォーム」

「S.H.Figuarts 仮面ライダーガウ パンチングミアシスト / キッキングミアシスト」

「S.H.Figuarts ウルトラの母」

「S.H.Figuarts ギャラクトロン」

「S.H.Figuarts ウルトラマングルーブ」

「S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー」

「S.H.Figuarts チェン刑事(ポリス・ストーリー/香港国際警察)」

(C)吾峠呼世晴/集英社©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

(C)ABC・東映アニメーション

(C)ATLUS. (C)SEGA.

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2024 FromSoftware, Inc.

(C) 2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)円谷プロ

(C)ウルトラマンオーブ製作委員会・テレビ東京

(C)劇場版ウルトラマンR/B製作委員会

(C)2015 「劇場版 ウルトラマンギンガS」 製作委員会

(C)2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.