¿Íµ¤¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª ¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤¬¿Íµ¤¤Î¡ÖSWELL COFFEE ROASTERS¡×¤Î»ÐËåÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÅìµþ¡¦³Ø·ÝÂç³Ø¡Ë

BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS(東京・学芸大学)

カラフルなベーグルが並ぶ

2024年10月、学芸大学駅から徒歩7分ほどの場所に、スペシャルティコーヒーを扱う「SWELL COFFEE ROASTERS」が、新たなベーカリーカフェ「BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS」をオープンしました。

明るく居心地の良い店内

以前より学芸大学・三宿界隈にて物件を探していたところ、碑文谷公園の目の前でもあり、雰囲気がとても良かった物件に出会い出店を決めたそう。中目黒・横浜の店舗は白と黒を基調とした無機質な雰囲気がおしゃれなカフェですが、同店は碑文谷公園前ということもあり、家族連れや地元の人がほっとできるような温かみのある内装。木や白を基調とした広々とした店内には、一人で利用しやすいカウンター席の他、テーブル席もあり、客席は全23席です。各所にコンセントも完備されているのもうれしいですね。今後は窓から見える公園の緑と調和するような草木やドライフラワーなどで装飾を行っていく予定だそう。

バリスタによるラテアートも楽しめる

バリスタを務める坂口 純氏は、長崎県壱岐市出身。20歳の時に始めたコーヒーチェーン店でのアルバイトでコーヒーの奥深さに魅了され、バリスタを志しました。その後は東京のコーヒーショップでキャリアを重ねながら競技会に挑戦し、2021年以降ラテアートの国内外の大会で複数受賞を果たしています。また、セミナーを開催し、講師としてコーヒーの魅力を発信し続けています。同店ではハンドドリップは自家焙煎したシングルオリジンで提供し、好みに合わせたブレンドも用意しています。美しいラテアートを楽しめる「カフェラテ」650円もおすすめです。

素朴ながら絶品と人気のクレープ

アボカドクリームチーズベーグルサンド

カフェの看板メニューは生地の配合と分厚さにこだわったもっちり食感の「クレープ」750円 や、刻んだいぶりがっこがアクセントになっている「アボカドクリームチーズベーグルサンド」1,200円。クレープとベーグルサンドは注目の若手シェフ青木虎太郎氏がオーナーを務める恵比寿の人気カフェビストロ「繁邦」が監修しています。

テイクアウトメニューも豊富

用賀のビーガンドーナツ専門店「VENUTS」の見た目もかわいいノンフライドーナツも販売。テイクアウトして碑文谷公園で楽しむのもいいですね。

こだわりのコーヒーを楽しんで

「SWELL COFFEE ROASTERS」ではスペシャルティコーヒーを中心にカフェを運営していますが、フードの充実にも力を入れているそう。中目黒本店では「繁邦」監修メニューはもちろん、「食べログ 中国料理 TOKYO 百名店」に選出されている「銀座嘉禅」の海鮮中華粥を10時から14時までの限定メニューとして取り扱っていて、そちらも注目です。12月中旬には、等々力渓谷入口に屋上テラス席を併設したカフェも出店予定。見た目と味にこだわった「SWELL COFFEE ROASTERS」のコーヒーを、違う魅力を持つ各店舗で楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

クレープ 出典:miel_0さん

『order

● クレープ

● ドーナツ

● レモネード(ソーダ)

学芸大学駅から徒歩8分のところにできたカフェ

SWELL COFFEE ROASTERSの姉妹店です。

ここのクレープ、なんと繁邦の監修だそうです!

もちっとした食感がたまらない

繁邦のベーグル、パンもありました。

ドーナツは用賀にあるヴィーガンドーナツ屋さん「venuts」のドーナツです。

席は4人テーブルx3つ

カウンター席が5席

店内が広々としていて

居心地よかったです』(miel_0さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS住所 : 東京都目黒区碑文谷6-6-12TEL : 不明の為情報お待ちしております<店舗情報>◆SWELL COFFEE ROASTERS住所 : 東京都目黒区上目黒1-11-1 OAK BLDG 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

