TOMORROW X TOGETHERミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』オリコン週間ランキング3冠達成

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■『The Star Chapter: SANCTUARY』のタイトル曲「Over The Moon」のMVは、4,000万再生突破！

TOMORROW X TOGETHERの7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』が、11月18日付のオリコン「週間合算アルバムランキング」（集計期間11月4日～10日）で1位を獲得した。

「週間アルバムランキング」「週間洋楽アルバムランキング」でもトップに立ち、オリコン週間ランキングにおいて3冠を達成。「週間デジタルアルバムランキング」でも2位となった。

CDの売上枚数、デジタルダウンロード数、ストリーミングの再生数を合計して順位が決定するオリコン週間合算アルバムランキング。『The Star Chapter: SANCTUARY』は、前作の6thミニアルバム『minisode3: TOMORROW』の17万9,042ポイントよりも約12万ポイント増加の29万9,328ポイントを獲得。今回のアルバムで通算11枚目の週間合算アルバムランキング1位となり、「合算アルバム通算1位獲得作品数」において、TOMORROW X TOGETHERは歴代2位の記録を自己更新した。

TOMORROW X TOGETHERは、11月13日に発表されたBillboard JAPANの「Artist 100」でもトップを記録。『The Star Chapter: SANCTUARY』が「Hot Albums」「Top Albums Sales」1位となり、Billboard JAPANでも3冠に輝いた。さらに「Download Albums」で2位になるなど、好成績が続いている。

ニューアルバムの人気に支えられて旧作の売上枚数も増え、7月に発売した日本4thシングル「誓い (CHIKAI)」も、「Top Singles Sales」で前週対比84ランクアップとなった。

『The Star Chapter: SANCTUARY』のタイトル曲「Over The Moon」は、君と共にする未来に対する期待感を描いたラブソング。こちらも11月13日に放送された韓国の音楽番組『SHOW CHAMPION』で1位を記録し、MVがYouTube再生回数4,000万ビューを突破した。

(P)＆(C) BIGHIT MUSIC

リリース情報

2024.11.05 ON SALE

MINI ALBUM『The Star Chapter: SANCTUARY』

韓国発売日：11月4日

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/