香港ディズニーランド・リゾートでは、2024年11月15日から“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

クリスマスらしくサンタコスチュームのディズニーキャラクターが登場しています。

2024年は2019年に初登場して以来大人気の「サンタスティッチ」がキャラクターグリーティングに登場。

サンタコスチュームの「エンジェル」も一緒です☆

香港ディズニーランド「サンタスティッチ&エンジェル」グリーティング

開催期間:2024年11月14日から

グリーティング場所:香港ディズニーランド/トゥモローランド

2024年も『リロ&スティッチ』シリーズの「スティッチ」がサンタコスチュームで会いに来てくれます!

赤と白のサンタ帽と上着を着た「スティッチ」

サンタスティッチ初登場!香港ディズニーランド“ディズニー・クリスマス2019”グリーティング サンタスティッチ初登場!香港ディズニーランド“ディズニー・クリスマス2019”グリーティング 続きを見る

香港ディズニーランド“ディズニー・クリスマス2019”で初登場以来大人気のサンタスティッチ。

同じくサンタコスチュームの「エンジェル」も一緒に登場☆

仲良くクリスマスを一緒にお祝いしてくれます。

ぜひこのクリスマス期間限定で会えるかわいいサンタスティッチ&エンジェルに会いに行ってくださいね!

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンタスティッチ&エンジェル!香港ディズニーランド“ディズニー・クリスマス2024”グリーティング appeared first on Dtimes.