「EdgeTech+ 2024(エッジテックプラス)」が、2024年11月20日(水)〜22日(金)の3日間、横浜市のパシフィコ横浜にて開催されます。

EdgeTech+ 2024

【会期】2024年11月20日(水)- 22日(金)

【会場】パシフィコ横浜(展示ホール/アネックスホール)

【主催】一般社団法人 組込みシステム技術協会

【企画・推進】株式会社ナノオプト・メディア

【参加料金】無料(Webサイトからの事前登録制)

【公式サイト】 https://www.jasa.or.jp/expo/

2024年のテーマは「AI/生成AIで加速する事業変革と産業DX」。

2024年の開催で特に注目すべきポイントとしては、

・代表的な応用分野と言えるオートモーティブにフォーカスした「オートモーティブ ソフトウェア エキスポ」の拡充

・AI/生成AI分野のコンテンツの充実

・ソフトウェア化推進のために欠かせないサイバーセキュリティ分野に関する情報発信の強化

が挙げられます。

2024年の参加企業は342社・団体。

展示とともに、基調・特別講演やテーマ別セッションなど、約140を数える講演も実施します。

来場は無料ですが、WEBからの事前登録制(または招待券持参)となっています。

■主な基調講演(一部)

◆LLMからSLMへ、広がる生成AIの活用

日本マイクロソフト株式会社

業務執行役員 ナショナルテクノロジーオフィサー

田丸 健三郎 氏

◆生成AIの活用を促進するNVIDIAのソリューション

エヌビディア合同会社

エンタープライズ事業本部 事業本部長

井崎 武士 氏

◆デジタルカーが作るSUBARUの未来

株式会社SUBARU

執行役員 CDCO(Chief Digital Car Officer) 技術本部

SUBARU Lab所長

柴田 英司 氏

◆生成系AIが革新する組込みシステム開発の未来

東洋大学

INIAD cHUB機構長

坂村 健 氏

そのほか、多数の講演を予定しています。

