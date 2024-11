内臓までうまいシリーズ第二弾！荒木さん家のブリ「ブリのハツ」

勇進は、同社で養殖したブリのハツ(心臓)を2024年11月14日より自社ブランド「荒木さん家のブリ」のオンラインショップにて販売開始しました。

荒木さん家のブリ「ブリのハツ」

荒木さん家のブリ イメージ

■商品特徴

臭みがほとんどなく、コリコリした食感ともっちりした食感を楽しめる希少部位です。

心臓は血液を多く含む部分なので、ブリホルモン以上に鮮度劣化が早く市場には出回らない商品です。

朝締め後すぐに加工、-30度のアルコール凍結機にて瞬間凍結し、鮮度劣化を極力防ぐことで商品化を実現できました。

■おすすめの召し上がり方

ハツ刺しで召し上がっていただくことをおすすめします。

(1) 解凍後ブリハツを半分にカット

(2) ボールにブリハツ・水を入れ手揉み(数回繰り返す)

キッチンペーパー等で水気を拭き取る

(3) お好みのサイズにカット

心臓、動脈球(白い部分)は食感が違うので、分けても一緒に混ぜても

食感・味を楽しめます。

(4) 薬味はお好みで(玉ねぎ・みょうが・ネギなど)

(5) 最後に塩・ごま油を適量かけ完成

ブリのハツ刺し イメージ

■商品詳細

名称 :ブリハツ

価格 :3袋 定価3,990円(税込・送料込)

グラム数:1袋200g

賞味期限:-18度で60日間

※解凍後はなるべく当日中にお召し上がりください。

加熱調理であれば翌日以降でもお召し上がりいただけますが、血を多く含む部位なので変色や臭いが出てくる可能性があります。

■荒木さん家のブリについて

(1) ブリの養殖環境 〜自然に恵まれた環境〜

宿毛湾は黒潮と豊後水道が交わり、栄養豊富な松田川が流れ込む肥沃な海域。

黒潮の恩恵を受ける為一年を通して高水温な事もあり魚の成長が早く、まさに日本有数の飼育環境です。

養殖環境

(2) 大型いけすでストレスフリー

恵まれた海域で大型いけすを使用しています。

(直径18m×深さ20m)さらにその中に入れる尾数を少なくする事で、より自然に近い環境を作り出し、ブリにかかるストレスをできる限り少なくしています。

大型いけす

(3) 生産、加工、出荷

生産〜加工、出荷までの一貫体制で行っています。

朝一番でブリを選別。

一尾ずつ活〆し、お客様の要望に合わせて加工します。

一貫体制なので当日出荷が可能です。

また通年出荷を可能にし、一年中安定した身質のブリを安定して供給したします。

養殖現場

