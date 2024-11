スイーツ感覚で楽しめる！ブルボン「きなこちょこ柿種」「ごまちょこ柿種」

ブルボンは、柿種を和風チョコレートで包んだ「きなこちょこ柿種」「ごまちょこ柿種」を2024年11月19日(火)に期間限定で発売します。

ブルボン「きなこちょこ柿種」「ごまちょこ柿種」

【2品共通の商品概要】

内容量 :35g

発売日 :2024年11月19日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※ 一部コンビニエンスストアでも取り扱いがあります。

価格 :オープンプライス

賞味期限 :8カ月

「きなこちょこ柿種」「ごまちょこ柿種」は、もち米をベースとしたサクッと軽い食感の柿種を「きなこ」や「ごま」を加えた和風チョコレートで包んいます。

チョコレートのくちどけと相性よく仕上げた柿種に、きなこの香ばしさや贅沢なごまの味わいが加わり、スイーツ感覚で楽しめる米菓です。

また、チャック付きのスタンドパウチ形態で、持ち歩きなど利便性にも優れた商品です。

きなこちょこ柿種

ごまちょこ柿種

【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel:0120-28-5605

