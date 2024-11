『機動戦士ガンダム』45周年をテーマにデザイン！実物大ユニコーンガンダム立像冬季限定24-25Ver.ライトアップ

創通、バンダイナムコフィルムワークスは、2024年11月30日(土)〜2025年2月16日(日)の期間、ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場に立つ実物大ユニコーンガンダム立像の冬季限定24-25Ver.ライトアップを実施します。

実物大ユニコーンガンダム立像冬季限定24-25Ver.ライトアップ

●実施期間:2024年11月30日(土)〜2025年2月16日(日)

●点灯時間:17:00〜23:00

●場所 :ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場

※画像はイメージです

2024年は『機動戦士ガンダム』45周年をテーマにしており、ガンダムを象徴するトリコロールカラーで照らし出された立像と、45年を記念した特別イラストを周年ロゴのテーマである月に飾り付けたデザインのオブジェは、多くの方に楽しめるフォトスポットとなっています。

<演出スケジュール>

【昼演出】

毎日 11:00/13:00/15:00/17:00

実物大ユニコーンガンダム立像 変身

【夜演出】

毎日 19:00〜21:30

19:00 復刻映像「翔べ!ガンダム 2017」

19:30 『MidNight CHA CHA』

20:00 「機動戦士ガンダムUC SPECIAL MOVIE」Ver.2.0

“Cage”SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle

20:30 復刻映像「翔べ!ガンダム 2017」

21:00 「機動戦士ガンダムUC ペルフェクティビリティ」

21:30 「GUNDAM:BEYOND」

(C)創通・サンライズ

