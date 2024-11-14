超合金魂「新幹線変形ロボ シンカリオン E5 はやぶさ」が参考展示！【#魂ネイション2024】
【TAMASHII NATION 2024】
開催期間：11月15日～11月17日
入場時間：10時～20時（最終入場19時30分）
11月17のみ17時 閉場（最終入場16時30分） イベント会場：
ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料：無料
開催期間：11月15日～11月17日
入場時間：10時～20時（最終入場19時30分）
11月17のみ17時 閉場（最終入場16時30分） イベント会場：
ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料：無料
BANDAI SPIRITSは超合金魂「新幹線変形ロボ シンカリオン E5 はやぶさ」を公開した。11月15日より秋葉原で開催のイベント「TAMASHII NATION 2024」で展示する。
本製品は「新幹線変形ロボ シンカリオン」に登場する「E5 はやぶさ」を超合金で立体化するもの。特徴的な新幹線の先頭車両を思わせるフォルムを再現していることが確認できる。
上半身
下から
(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX