「仮面ライダー555」より「乾巧」、「草加雅人」などが展示！ 「カイザ」は真骨彫製法で参考展示【#魂ネイション2024】
【TAMASHII NATION 2024】
開催期間：11月15日～11月17日
入場時間：10時～20時（最終入場19時30分）
11月17のみ17時 閉場（最終入場16時30分） イベント会場：
ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料：無料
開催期間：11月15日～11月17日
入場時間：10時～20時（最終入場19時30分）
11月17のみ17時 閉場（最終入場16時30分） イベント会場：
ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料：無料
BANDAI SPIRITSは「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーカイザ」などを公開した。11月15日より秋葉原で開催のイベント「TAMASHII NATION 2024」で展示する。
今回展示中の製品のうち「S.H.Figuarts 乾巧」は11月15日からプレミアムバンダイにて予約を受け付け、価格は11,000円。「S.H.Figuarts 草加雅人」は12月13日16時に予約受付を開始し、価格は11,000円となる。
2023年発売「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーファイズ」を搭載できる「S.H.Figuarts ジェットスライガー」の他、「仮面ライダーカイザ」は参考展示。「カイザ」が駆る「サイドバッシャー」も参考展示されている。
S.H.Figuarts 乾巧
S.H.Figuarts 草加雅人
変身エフェクトが展示
サイドバッシャー
ジェットスライガー
特徴的な笑顔
(C)石森プロ・東映