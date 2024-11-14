首都高都心環状線 汐留入口が11月17日から終日閉鎖！

首都高 汐留ジャンクション付近 (c)Hassyoudo - stock.adobe.com

首都高速道路は、C1 首都高都心環状線（外回り）汐留入口を11月17日（日）20時～12月13日（金）6時まで閉鎖すると発表した。

現在の汐留入口は、東京都の都市計画事業である東京都市計画道路環状第2号線整備に伴い2011年に仮設され、暫定運用されてきたもの。今回、汐留入口の本設に向けた整備工事が実施され、幅員、路面排水設備、車両用防護柵、標識などを現在の規格で整備することにより、走行性と安全性の向上が図られるという。

【汐留入口 交通規制概要】

規制対象：C1 首都高都心環状線（外回り）汐留入口

規制内容：長期閉鎖

閉鎖期間：2024年11月17日（日）20時～2024年12月13日（金）6時（予定）

首都高都心環状線（外回り）汐留入口の閉鎖箇所と代替入口

工事期間中は周辺の入口に迂回を

整備工事の期間中は代替入口として、京橋入口（外回り）、銀座入口（外回り）、霞が関入口（外回り/内回り・ETC専用）、芝公園入口（外回り/内回り）、芝浦入口（下り）が案内されている。

【汐留入口閉鎖中の代替え入口】

・京橋入口（外回り）

・銀座入口（外回り）

・霞が関入口（外回り/内回り）※ETC専用

・芝公園入口（外回り/内回り）

・芝浦入口（下り）

なお、同工事は早期終了する可能性もあるとされ、その場合は別途、首都高のWebサイトや首都高道路交通状況マップ「mew-ti（ミューティー）」などでアナウンスされる。当該期間中に汐留入口を利用予定のドライバーは、最新の交通規制情報をチェックし、ゆとりを持った運転計画を検討してほしい。

INFORMATION

首都高速 Webサイト

https://www.shutoko.jp/

首都高道路交通状況マップ「mew-ti」

https://search.shutoko-eng.jp/rtmap.html