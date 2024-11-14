首都高 汐留入口が長期閉鎖！ 11月17日から約1ヶ月は代替入口の利用を【道路のニュース】
首都高都心環状線 汐留入口が11月17日から終日閉鎖！
首都高 汐留ジャンクション付近 (c)Hassyoudo - stock.adobe.com
首都高速道路は、C1 首都高都心環状線（外回り）汐留入口を11月17日（日）20時～12月13日（金）6時まで閉鎖すると発表した。
現在の汐留入口は、東京都の都市計画事業である東京都市計画道路環状第2号線整備に伴い2011年に仮設され、暫定運用されてきたもの。今回、汐留入口の本設に向けた整備工事が実施され、幅員、路面排水設備、車両用防護柵、標識などを現在の規格で整備することにより、走行性と安全性の向上が図られるという。
【汐留入口 交通規制概要】
規制対象：C1 首都高都心環状線（外回り）汐留入口
規制内容：長期閉鎖
閉鎖期間：2024年11月17日（日）20時～2024年12月13日（金）6時（予定）
首都高都心環状線（外回り）汐留入口の閉鎖箇所と代替入口
工事期間中は周辺の入口に迂回を
整備工事の期間中は代替入口として、京橋入口（外回り）、銀座入口（外回り）、霞が関入口（外回り/内回り・ETC専用）、芝公園入口（外回り/内回り）、芝浦入口（下り）が案内されている。
【汐留入口閉鎖中の代替え入口】
・京橋入口（外回り）
・銀座入口（外回り）
・霞が関入口（外回り/内回り）※ETC専用
・芝公園入口（外回り/内回り）
・芝浦入口（下り）
なお、同工事は早期終了する可能性もあるとされ、その場合は別途、首都高のWebサイトや首都高道路交通状況マップ「mew-ti（ミューティー）」などでアナウンスされる。当該期間中に汐留入口を利用予定のドライバーは、最新の交通規制情報をチェックし、ゆとりを持った運転計画を検討してほしい。
INFORMATION
首都高速 Webサイト
https://www.shutoko.jp/
首都高道路交通状況マップ「mew-ti」
https://search.shutoko-eng.jp/rtmap.html