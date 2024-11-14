［韓流］ＮＣＴドリーム ワールドツアー欧州公演終える
【ソウル聯合ニュース】韓国の男性グループ、ＮＣＴ ＤＲＥＡＭ（エヌシーティードリーム）が１２日（現地時間）、英ロンドンでワールドツアー「ＴＨＥ ＤＲＥＡＭ ＳＨＯＷ ３：ＤＲＥＡＭ（）ＳＣＡＰＥ」の欧州公演を終えた。所属事務所が１４日、伝えた。
ＮＣＴ ＤＲＥＡＭは先月３０日のオランダ・ロッテルダムを皮切りにデンマーク・コペンハーゲン、ドイツ・ベルリン、フランス・パリ、ロンドンの５都市を訪れた。
ロンドン公演では「Ｓｍｏｏｔｈｉｅ」「ＩＳＴＪ」「Ｈｅｌｌｏ Ｆｕｔｕｒｅ」などのヒット曲をはじめ、計２５曲を披露した。
１１日に４枚目フルアルバム「ＤＲＥＡＭＳＣＡＰＥ」を発表したＮＣＴ ＤＲＥＡＭは、２９日から３日間、ソウル・高尺スカイドームでワールドツアーのアンコールコンサートを開催する。
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
ＮＣＴ ＤＲＥＡＭは先月３０日のオランダ・ロッテルダムを皮切りにデンマーク・コペンハーゲン、ドイツ・ベルリン、フランス・パリ、ロンドンの５都市を訪れた。
ロンドン公演では「Ｓｍｏｏｔｈｉｅ」「ＩＳＴＪ」「Ｈｅｌｌｏ Ｆｕｔｕｒｅ」などのヒット曲をはじめ、計２５曲を披露した。
１１日に４枚目フルアルバム「ＤＲＥＡＭＳＣＡＰＥ」を発表したＮＣＴ ＤＲＥＡＭは、２９日から３日間、ソウル・高尺スカイドームでワールドツアーのアンコールコンサートを開催する。
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