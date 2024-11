俳優の手塚日南人が自身のインスタグラムを更新。最新のポートレートを公開し、近影に注目が集まった。

手塚は「New portrait for my journey as an actor.(俳優としての道を歩む新たなポートレートです)」として、ウェーブのかかった無造作ヘアにくっきりと整った目鼻立ちが目を引くモデル風の撮影ショットを投稿。これまでのストレートヘアの爽やかなイメージとはまた違った魅力あふれる雰囲気となっている。

手塚の新しいイメージフォトに「ビューティー日南人だ」「めちゃくちゃかっこいいです!!応援しています」「すごく素敵なお写真!」などのコメントが寄せられた。

手塚は、タレントの手塚理美、俳優の真田広之・元夫婦の次男。9月にはヒゲをたくわえた姿を投稿し猊磴砲修辰り瓩範誕蠅砲覆辰拭

2025年1月から上演される女優の渡辺えりが主催する演劇「鯨よ!私の背に乗れ」「りぼん」に出演予定。「まだまだ駆け出しの自分ですが、この作品を通して何かを次の世代に繋げることができるよう、全力で演じたいと思います」と意気込みを明かしている。