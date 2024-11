八木勇征主演の映画『矢野くんの普通の日々』が11月15日より全国公開！ 原作者も絶賛のピュアキュンラブコメ

ダンス&ボーカルグループFANTASTICSのボーカル、八木勇征が単独初主演を果たす映画『矢野くんの普通の日々』が、2024年11月15日(金)に全国公開される。この作品は、田村結衣の人気ラブコメ漫画を原作とし、超不運体質の男子高生・矢野くんと心配性な女子高生・吉田さんを中心に描かれる青春ストーリーだ。本作の主人公、矢野くんは毎日ケガをしてしまう不運な高校生。彼を演じる八木勇征は、これまで多くのドラマや映画に出演し、俳優としての実力を磨いてきた。今回の映画で彼は、初めての単独主演に挑む。共演には、ポカリスエットのCMキャラクターに抜擢された池端杏慈が、矢野くんを心配するクラス委員長・吉田清子役を演じる。吉田さんに想いを寄せるモテ男子・羽柴雄大役には、Travis Japanの中村海人が起用され、彼も本作で映画デビューを果たす。監督は、新城毅彦氏が務め、これまでに「午前0時、キスしにきてよ」や「なのに、千輝くんが甘すぎる。」などのヒット作を手掛けてきた。新城監督は、ピュアな高校生たちの青春を丁寧に描き出すことに定評があり、今回も期待が高まる。音楽面では、FANTASTICSが本作のために書き下ろした主題歌「Yellow Yellow」が使用され、挿入歌にはTravis Japanの新曲「Staying with you」が決定している。これにより、映画の雰囲気を一層盛り上げることが期待される。原作者の田村結衣は、「もうめちゃくちゃ大喜びです!!キャストの皆様、制作陣の皆様、関わってくださったすべての皆様、素敵な映画にしてくださり本当にありがとうございます。幸せだなあ」とコメントし、映画化に対する喜びを表現している。ストーリーは、心配性な吉田さんが、毎日ケガをして登校する矢野くんを気にかけるところから始まる。矢野くんの不運体質が原因で、普通の高校生活を送れない彼を吉田さんが全力でサポートする中で、二人の関係が深まっていく。矢野くんは初めての恋心に気づき、吉田さんに告白するシーンもあり、ピュアな恋愛模様が描かれる。映画『矢野くんの普通の日々』は、11月15日(金)に全国公開される。見れば誰もがハッピーになるこの冬一番の“ピュアキュン”ムービーをぜひ楽しんでほしい。■作品概要タイトル:『矢野くんの普通の日々』主演:八木勇征出演:池端杏慈、中村海人、白宮みずほ、新沼凜空、伊藤圭吾、筒井あやめ原作:田村結衣「矢野くんの普通の日々」(講談社「コミック DAYS」連載)監督:新城毅彦脚本:杉原憲明、渡辺啓、伊吹一音楽:信澤宣明主題歌:Yellow Yellow/FANTASTICS from EXILE TRIBE挿入歌:Staying with you/Travis Japan企画製作:HI-AX制作プロダクション:ダブ配給:松竹ストーリー:心配性なクラス委員長・吉田さんは、毎日、なぜかケガまみれで登校してくる矢野くんのことが気になって仕方がない。実はその原因は――超がつく不運体質だった!しかも、そのせいで“普通の高校生活”が送れずにいた。そのことを知った吉田さんは矢野くんの全力サポートを決意!一緒に過ごす中で、ピュアでまっすぐな言葉に惹かれていく吉田さんだったが、一方、矢野くんにも生まれてはじめて<恋>の感情が芽生える――。本編映像: https://youtu.be/_aDrRSJ4zMU 公式サイト: https://movies.shochiku.co.jp/yanohibi-movie/ ©2024 映画「矢野くんの普通の日々」製作委員会 ©田村結衣/講談社