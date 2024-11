CHiCOが“推しマンガ”を紹介！コミックアプリ「ROLLY」の『MANGA PLAYLIST』に登場

■「“心がぎゅっとなるマンガ”を集めてみました」(CHiCO)

CHiCO with HoneyWorksのCHiCOが、マンガアプリ「コミックROLLY」の“マンガ推し”企画『MANGA PLAYLIST』の第5回に登場。心をぎゅっと掴まれる5作品を紹介した。

マンガアプリ「コミック ROLLY」上で、夏よりスタートした“マンガ推し”企画『MANGA PLAYLIST』。マンガ好き著名人が推しの作品を紹介するこの企画には柳沢亮太(SUPER BEAVER) 、水野朔(声優) 、戸谷菊之介(声優)、河瀬詩(22/7)らが登場し、“推しコメント”とともに多くのマンガ好きにも反響を呼んでいる。

11月14日に更新された第5回セレクターとして登場したのは、クリエイターチームとのコラボユニットCHiCO with HoneyWorks として、 『銀魂』シリーズ、『ハイキュー!! TO THE TOP』『BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS』など、数々のアニメ作品の主題歌を担当し、ティーンを中心に絶大な支持を受け、2023年よりソロプロジェクトを始動させたCHiCO。

CHiCOのプレイリストは、「“心がぎゅっとなるマンガ”を集めてみました」のコメントどおり、ドキドキ、ハラハラなど、心を大きく揺さぶる、感情が動く漫画をテーマにセレクトされている。ぜひチェックしよう。

『MANGA PLAYLIST』第5回 CHiCO

https://rolly.jp/mangaplaylist/artist005/index.html

マンガアプリ「コミックROLLY」

https://rolly.jp/

CHiCO OFFICIAL SITE

https://www.chicoxxx.com/