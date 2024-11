ベルメゾンより、「ムーミン」たちがクリスマスを楽しんでいるデザインのタペストリーが登場!

ラメ入りの金色の刺繍糸が、華やかさをプラスしています☆

ベルメゾン「ムーミン」吊り下げ棒付き刺繍のタペストリー

価格:3,990円(税込)

サイズ:約幅21×高さ50cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンより、「ムーミン」たちがクリスマスを楽しんでいるデザインのタペストリーが登場!

先端がとがった旗のような形がポイントです。

「ムーミン」たちが冬のホリデーを楽しんでいる様子が刺繍で表現され、リースの中にいるキャラクターや、ろうそく、星々がクリスマスらしさを演出しています。

さらに、ラメ感のある金色の刺繍糸が、華やかさをプラス。

吊り下げ棒に布をはさんで、マグネットでくっつけることで簡単に装着することができます。

玄関先の靴箱や、腰高のチェストの上などに吊り下げるのにちょうどいいサイズのタペストリーです。

クリスマスらしさあふれる「ムーミン」デザインのタペストリー。

ベルメゾンの「ムーミン」吊り下げ棒付き刺繍のタペストリーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 金色の刺繍糸を使ったクリスマスデザイン!ベルメゾン「ムーミン」吊り下げ棒付き刺繍のタペストリー appeared first on Dtimes.