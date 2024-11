ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は「ムーミン」デザインのマイクロファイバーのボリュームキルトラグを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」マイクロファイバーのボリュームキルトラグ

サイズ・価格:約130×190 7,990円(税込)/約190×190 9,990円(税込)/約190×240 12,900円(税込)

仕様:ずれ防止バンド付き、床暖房・ホットカーペット対応、洗濯機OK

※洗濯機の容量により洗えない場合があります。洗濯機の取扱説明書を確認ください

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

なめらかで、ふっかふかのボリュームあるキルトラグが、「ムーミン」のかわいい柄で登場。

シックかつ大胆な北欧テイストの柄です。

お花畑の中の「ムーミン」たちが愛らしく、寒い季節もお部屋が華やかになります☆

表面はなめらかなマイクロファイバー素材。

中わたが多めでしっかり厚みがあります。

床つき感が少なく快適です。

床暖房やホットカーペットにも対応しているので、ふっかふかのマイクロファイバーを冬の間ずっと堪能できます☆

4隅にズレ防止バンド付きで、ホットカーペットにしっかり固定してくれます。

部屋の広さやソファーの大きさに合わせて選べる、約130×190・約190×190・約190×240の3サイズ展開。

洗濯機や手洗い可能なので、いつも清潔に使えます!

約130×190cm

2人掛けソファーの手前に設置するのにぴったりの「約130×190cm」

1人暮らしのお部屋にもおすすめです☆

約190×190cm

正方形の「約190×190cm」は、広く使っても2人掛けソファーの下に設置してもちょうどいいサイズ。

使い方によってさまざまな敷き方が楽しめます。

約190×240cm

一番大きな「約190×240cm」

3人掛けソファーといっしょに組み合わせるのにもちょうどいいサイズです。

大きなお花と「ムーミン」が華やかでシックな色合いがおしゃれな、なめらかでふかふかのキルトラグ!

「ムーミン」マイクロファイバーのボリュームキルトラグは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

