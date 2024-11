サンタクロースも登場！東京ディズニーシー“ディズニー・クリスマス2024”ディズニー・クリスマス・グリーティング

東京ディズニーリゾートでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

今回は、メディテレーニアンハーバーで公演されるエンターテイメントプログラム「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を紹介します☆

東京ディズニーシー“ディズニー・クリスマス2024”ディズニー・クリスマス・グリーティング

公演期間:2024年11月15日(金)〜12月25日(水)

公演場所:メディテレーニアンハーバー

公演時間:約15分(1日1~2回)

船の数:1隻

出演キャラクター:ミッキーマウス、ミニーマウス、ダッフィー、シェリーメイほか

東京ディズニーシーでは、2024年もメディテレーニアンハーバーで「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演!

クリスマスらしいコスチュームに身を包んだミッキーマウスと仲間たち、そしてサンタクロースが、明るく楽しいクリスマスの音楽にのせて、ゲストにご挨拶をしてくれます。

※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります

ミッキーマウス

全員、クリスマスならではの赤と緑で統一された『パーフェクト・クリスマス』のコスチューム。

「ミッキーマウス」は赤いジャケットと緑のパンツ姿で登場!

袖口の緑のファーもおしゃれです☆

ミニーマウス

「ミニーマウス」は赤と緑のファーがおしゃれなワンピース。

「ミニーマウス」のトレードマークである真っ赤な大きなリボン付きの帽子がポイントです☆

ドナルドダック

「ドナルドダック」は赤と緑のタキシード風コスチューム。

赤の差し色がおしゃれな緑色の帽子☆

デイジーダック

「デイジーダック」は、襟、袖についた緑のふわふわなファーがポイント。

ダッフィー

東京ディズニーシーの人気キャラクター、「ダッフィー」と「シェリーメイ」も登場!

「ダッフィー」は赤い帽子、赤いケープのコスチューム。

シェリーメイ

「シェリーメイ」も「ダッフィー」と同じくケープ姿です。

サンタクロース

2024年もサンタクロースが一緒にご挨拶☆

クリスマスソングをみんなで一緒に楽しみました。

クリスマスソングにのせて楽しくダンスをする「ミッキー&フレンズ」とサンタクロースに会えるグリーティングショー。

東京ディズニーシー“ディズニー・クリスマス2024”ディズニー・クリスマス・グリーティングの紹介でした。

