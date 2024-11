西武園ゆうえんち内の体験型アトラクション「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」がリニューアル!

第2話「人生スゴ六グミ」として、ゲストが”たたりめ堂”の「よどみ」と、遊園地”天獄園”のオーナー「怪童」の悪だくみに立ち向かうストーリーが体験できます☆

西武園ゆうえんち「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」リニューアル

価格:ふしぎ駄菓子交換券 1,320円(税込)

リニューアル:2024年12月6日(金)

チケット販売店舗:ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル販売所、Webサイト

西武園ゆうえんち内の体験型アトラクション「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」が、第2話「人生スゴ六グミ」にリニューアル!

「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」は、大人気アニメーション・児童小説『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』の体験型アトラクションで、累計体験者約25万人を突破しています。

熱気・活気あふれる夕日の丘商店街のどこかにある駄菓子屋「銭天堂」

ゲストにその詳しい場所は非公表、“幸運なお客様”だけがたどり着ける「銭天堂」を探すところから体験が始まります。

アニメ・小説からそのまま登場したかのような見渡す限りのふしぎ駄菓子に包まれるミステリアスな「銭天堂」の店内。

店主「紅子」との驚きの出会い、西武園ゆうえんちオリジナルのふしぎ駄菓子「運まねくっきー」によって巻き起こるふしぎ体験の数々と、自らの選択によって結末が変わる原作さながらの世界を全身で体験できます。

今回のリニューアルで体験できるようになる第2話「人生スゴ六グミ」は、ゲストが”たたりめ堂”の「よどみ」と、遊園地”天獄園”のオーナー「怪童」の悪だくみに対峙し、完全新作ふしぎ駄菓子「人生スゴ六グミ」の効果と自らの選択で物語は進行。

ストーリーのリニューアルにより、ゲストは店主「紅子」との会話や、新たなふしぎ体験、結末を左右する多くの選択を、甘くも・苦くも・酸っぱくも・人生にとって大切な経験を、させてくれるふしぎ駄菓子と共に体験できるようになりました。

※2歳以下は無料、ただしふしぎ駄菓子をお求めの場合はふしぎ駄菓子交換券が必要です

※未就学児には中学生以上の付き添い(「ふしぎ駄菓子交換券付き添いパック」)が必要です

※西武園ゆうえんちの入場には別途1日レヂャー切符が必要です

完全新作 ふしぎ駄菓子「人生スゴ六グミ」

ふしぎ駄菓子は、使い方によっては幸運に導いてくれる魔法のアイテムでありながらも、使い方を間違えると不運な運命をたどってしまう、ふしぎな駄菓子。

「人生スゴ六グミ」は、人生を表す「六」つの味(あまあま味、激甘な人生味、にがにが味、ドキドキ味、ピリカラ味、あの頃の味)のグミが入っており、ゲストの人生にとって大切な経験をするように導いてくれます。

付属されている「スゴ六」での自らの選択が、物語の結末を左右します。

※「人生スゴ六グミ」はアトラクション体験内で店主紅子より渡されるふしぎ駄菓子です。その他のふしぎ駄菓子商品と異なり、物販店舗での単独購入はできません

西武園ゆうえんちの人気アトラクションがストーリーを刷新してリニューアル。

西武園ゆうえんち「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」の第2話「人生スゴ六グミ」は、2024年12月6日(金)よりスタートです☆

